Asensio desvela que el vestuario del Real Madrid estaría encantado por fichar a Neymar

"Es un jugador que me gusta y nos gusta a todos; Me entendería bien con él"

Marco Asensio celebra un gol con el Real Madrid. Imagen: Reuters

Sergio Ramos es el capitán del Real Madrid. Si él dice que Neymar es bienvenido en el Bernabéu, todo apunta a que su opinión representa la de todo un vestuario. Pero Marco Asensio, por si las moscas, se ha ocupado de confirmar la opinión de su 'jefe' en la plantilla merengue.

Lo ha hecho en una entreivsta en esRadio donde ha ratificado qu ela plantilla estaría encantada con la opción de incorporar al brasileño. Esto fue lo más destacado de su intervención.

Sobre Neymar

"Neymar siempre ha demostrado tener un gran nivel a nivel mundial. Es un jugador que me gusta y nos gusta a todos. Me entendería bien con él, tengo facilidad para entenderme con todos los jugadores"

El Madrid está haciendo historia...

"Hasta el año pasado nadie había ganado dos Champions seguidas y lo conseguimos. En baloncesto nuestros compañeros también han vuelto a hacer historia ganando La Décima y nosotros intentaremos cerrar un buen año también"

¿Cómo vive la final?

"Yo personalmente vivo la final como si fuese la última que fuese a jugar. Nunca se sabe cuándo podrás volver a llegar a la final de Champions. El año pasado fue emocionante y este todavía más"

¿Sabes cuál será el once de Kiev?

"Sobre el once titular no se sabe, ni siquiera lo sabemos nosotros. Ya se verá. Aun quedan entrenamientos por delante"

¿Cuándo os dice Zidane quién será titular?

"Puede que algunos jugadores lo sepan antes y otros no. Lo solemos saber dos horas antes el partido, algunos se enteran antes. No tenemos que cambiar nuestra actitud porque sea la final de la Champions, siempre hay que actuar igual"

¿Le dolería no ser titular en Kiev?

"No sería una decepción no salir de titular. Siempre quiero jugar y voy a estar preparado para ello. Claro que me gustaría jugar desde el principio, pero es una final, cualquier jugador que salga lo va a hacer bien, todos llegamos en buena forma"

¿Qué diferencia ve entre la Juventus (Cardiff) y el Liverpool (Kiev)?

"Lo primero es que en una final puede pasar de todo. Hay que intentar no cometer errores y no cometer errores atrás. Hay tres jugadores arriba en el Liverpool muy peligrosos y esos nos pueden hacer mucho daño. La Juventus a lo mejor le gustaba jugar más atrás sobre todo a la hora de defender. Al Liverpool le gusta ser más intenso en la presión. Hay que intentar dominar el partido, estar seguros y no cometer errores"

El arbitraje

"No creo que el árbitro esté condicionándonos en la final. Parece que cuando un equipo lleva tantos años ganando la Champions todos quieren vernos perder, pero eso es lo que nos motiva"

¿Se ve ganando la Decimotercera?

"Nosotros tenemos en mente salir a ganar y salir a por todas y llevarnos el título para casa"

¿Cómo vivió la lista para el Mundial de Rusia?

"La lista se vive con nervios por ver si sale o no tu nombre. Siempre he soñado con jugar el Mundial y será muy bonito jugarlo".