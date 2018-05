Klopp: "Cristiano marca si tiene el balón, intentaremos que esto no pase"

24/05/2018 - 18:07

"Somos jóvenes, no tenemos experiencia, pero somos el Liverpool"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jürguen Klopp, subrayó que intentarán que el delantero portugués Cristiano Ronaldo "no tenga el balón" en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que se disputa este sábado en Kiev, y reivindicó las opciones del club inglés por su historia pese a la inexperiencia de sus jugadores.

"(El Real Madrid) Tiene 11 futbolistas de clase mundial. Cristiano puede marcar si tiene el balón, así que intentaremos que esto no pase. Nos enfrentamos al equipo con más experiencia del mundo en la 'Champions'. Ellos la quieren ganar y son un equipo increíble. Pero sólo es un partido y pueden pasar muchas cosas", comentó en declaraciones a El Golazo de Gol TV que recoge Europa Press.

Klopp aseguró que siente el "poder" de un club de la tradición del Liverpool, con 125 años de historia y cinco Ligas de Campeones y 3 Copas de la UEFA, ahora Liga Europa, en su palmarés. "Nosotros somos el Liverpool. Y, en este momento, nos sentimos muy fuertes. Este club ha ganado grandes cosas en el pasado, así que, quizá, lo podamos hacer otra vez", señaló el técnico alemán.

En cambio, la última 'Champions' la ganó hace 13 años, en 2005, aunque dijo sentir "responsabilidad", pero no "presión". "No siento presión, es una oportunidad, una gran oportunidad. Sentiremos presión antes del partido, seguro, porque queremos ganar, pero no por la historia de este club", matizó.

Hasta el mismo sábado no sabrá cómo motivará a sus pupilos, aunque no ve tan importante que éstos no tengan experiencia en disputar finales europeas. "La experiencia es importante en fútbol, pero no la única cosa importante. Y para lograr experiencia hay que tener o ganar esas experiencias ... Somos jóvenes, no tenemos experiencia, pero somos el Liverpool", subrayó.

Klopp calificó como un "equipo excepcional" al Real Madrid, un rival para el que tampoco será fácil afrontar la final porque se juegan toda la temporada. "Es una final de 'Champions' y no será fácil para nosotros ni tampoco para el Real Madrid. Tenemos que ser auténticos, competitivos, ser nosotros mismos y veremos qué pasa en la final", manifestó.

Sobre su gran estrella, el delantero egipcio Mohamed Salah, que podría disputar la final en ayunas para respetar el Ramadán, dijo que "es bueno, muy bueno, y tiene una actitud fantástica". "Es un chico fantástico", apuntó sobre el ariete en el que está puesto el foco junto a Cristiano Ronaldo.