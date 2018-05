Fútbol/Liga Campeones. Aficionados del Real Madrid y del Liverpool se unen para apoyar la investigación contra el cáncer

25/05/2018 - 13:24

Aficionados del Real Madrid y del Liverpool se han reunido para cantar el himno del equipo inglés 'You'll never walk alone' ('Nunca caminarás sólo') en la puerta del Hospital de La Paz de Madrid en una iniciativa para mostrar su apoyo a la lucha contra el cáncer en las horas previas a la final de la Liga de Campeones en Kiev.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Las peñas North Fans, del Real Madrid, Madrid Reds, del Liverpool, médicos, investigadores de la Fundación CRIS contra el Cáncer y pacientes se han unido para entonar el 'You'll never walk alone'. La directora de CRIS Contra el Cáncer, Marta Cardona, dijo que en la lucha contra el cáncer "no existe ninguna rivalidad".

"Todos somos uno, todos nos juntamos para apoyar la investigación que es la única vía para erradicar el cáncer. Una idea creativa de la agencia Mi Querido Watson que busca sensibilizar a la sociedad de la importancia de la investigación y la necesidad de apoyarla. En #HinchasPorlaInvestigación el eje central es una famosa canción que tiene un mensaje claro, 'nunca caminarás solo'", comentó Cardona.

En España se invierte menos de 6 euros por persona al año en investigación sanitaria, siendo sólo 1 euro para cáncer, según datos de los Presupuesto Generales del Estado.

La Fundación CRIS Contra Cáncer ha invertido en proyectos sólo en el Hospital Paz algo más de 1,5 millones de euros (1.532.000) en los últimos cuatro años, y además se ha comprometido donar a este mismo hospital público 1,7 millones en los tres próximos años.