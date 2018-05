Caparrós: "Entrenadores hay muchos, el que venga será el ideal"

25/05/2018 - 16:24

El nuevo director del Área de Fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha señalado este viernes en su presentación que esperarán a encontrar el nuevo entrenador ya que "muchos" en el mercado y ha asegurado que el que escojan será "ideal" para liderar el nuevo proyecto desde el banquillo.

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

"El que venga será el entrenador ideal y le vamos a apoyar creando un ambiente de unidad y transmitiéndole que este es un club grande. En su momento se anunciará pero no hay que tener prisa, porque los deberes están hechos. Vamos a esperar y todo está abierto en el mercado, porque entrenadores hay muchos", manifestó Caparrós en rueda de prensa.

Además, negó que vaya a interferir en el trabajo del técnico que venga. "Las cosas se demuestran con actos y él pronto verá que yo lo que voy a intentar es dar pasitos entre todos. El entrenador tiene su rol y todos estamos para fortalecer su figura y la del Sevilla en definitiva", argumentó al respecto.

Caparrós, pasando así de un banquillo al que llegó al término de la temporada para ayudar al Sevilla a sellar el billete europeo a un puesto de directivo, aseguró estar "ilusionado y satisfecho". "Le doy una vez más las gracias al club, presidente y consejeros por pensar en mi persona", apuntó.

Eso sí, el utrerano destacó el trabajo de la dirección deportiva actual, el equipo al que ahora liderará con algunos retoques. "Pero tengo que decir que la dirección deportiva está aquí sentada en primera fila. Están aquí aunque muchas veces parece que aquí había un solar. Vienen trabajando todo el año y nos tenemos que ayudar, ellos a mí y quizás yo a ellos también", auguró.

Sobre la idea de equipo que tiene, Caparrós tiene claro que debe ser una mezcla de grandes jugadores y jóvenes talentos de la cantera. "Tenemos que hacer un equipo para disputar 'Champions' y estar arriba. Luego la competición y la exigencia dirán, porque todos los equipos se preparan. Vamos a ayudar al técnico y vamos a intentar mejorar este magnífico equipo porque somos exigentes y queremos más", aseguró.

"Somos conscientes de que abajo hay mucho talento, que de aquí salen campeones y que dos de ellos van a jugar la final de la Champions. Aquí se les forma muy bien y hay buen ojo. Eso tiene que estar conjugado con futbolistas importantes para aspirar a todo", señaló sobre la cantera, haciendo referencia a Sergio Ramos (Real Madrid) y Alberto Moreno (Liverpool).

Todavía sobre la base, el andaluz cree que no se les puede presionar, pero tampoco cerrar la puerta del primer equipo. "Tenemos jugadores espectaculares a nivel mundial y europeo y luego al chico que tiene talento no se le puede poner un tapón. La competición nos pondrá donde merecemos, pero hay que aspirar a lo máximo y mirar a los ojos a los que están arriba para competir con ellos", advirtió.

Por su parte, el presidente del Sevilla FC, José Castro, afirmó que tenían claro que Caparrós sería el nuevo director de fútbol. "Llevamos hablando con Joaquín más de un mes para el tema deportivo, porque entendíamos que había que apostar por la gente de la casa. La primera opción era, es y será la gente de la casa, gente que además de su capacitación su sevillismo es doliente y eso es lo que yo quiero, jugármela con gente a quien esto le duela", expresó.

Preguntado por los intentos frustrados de traer a un director deportivo para complementar el equipo de trabajo de la secretaría técnica, aclaró que tenía claro que la dirección deportiva en general iba a ser "gente de la casa capacitada y doliente". "Eso no significa que no quisiéramos un perfil específico, que hemos estado buscando, pero que no ha sido posible conectar con el equipo que ya teníamos", añadió.

En su primera temporada como director de fútbol, Caparrós estará acompañado de un amplio equipo que tendrá en Paco Gallardo, Carlos Marchena y Pablo Blanco sus tres principales puntales. Gallardo y Marchena serán adjuntos al director de Fútbol, mientras que Pablo Blanco continuará como director de Cantera.

En la secretaría técnica, Emilio de Dios y Ramón Vázquez continuarán como secretario técnico de élite y secretario técnico de talentos, respectivamente, mientras que Jesús Olivera seguirá ejerciendo como coordinador del equipo de scouting, compuesto por José Luis Ruda, José Manuel Santos, Fermín Galeote, Jorge Pulido, Alejandro Pérez, Luis del Ojo, Marcos Sequeiros, Arturo González y Jesús Pozo.