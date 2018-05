Van Dijk: "El Liverpool, como club, se merece ganar la final"

25/05/2018 - 16:40

El defensa del Liverpool Virgil van Dijk ha asegurado que el conjunto 'red', por lo que es como club, "merece ganar la final" de la Liga de Campeones este sábado ante el Real Madrid (20.45 horas), y ha afirmado que no necesitan "más motivación" por enfrentarse al equipo blanco, ya que ya de por sí es un duelo "fantástico".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"El Liverpool como club se merece ganar la final y jugar la 'Champions' todos los años. Ojalá nos salga bien", señaló en la rueda de prensa previa al partido. "Es muy especial estar en la final. Creo que todo el mundo espera poder jugar. Tenemos que disfrutarlo, pero darlo todo", explicó.

Por otra parte, el central holandés aseguró que jugar una final es suficiente motivación y que no incrementa por tratarse del Real Madrid. "No necesitamos más motivación para mañana. Es un partido fantástico, hay muchos jugadores que no tendrán nunca la oportunidad de jugar una final. Queremos darlo todos para conseguir el resultado que queremos", afirmó.

Además, el neerlandés explicó que no está nervioso. "A mí me gusta estar relajado. Me parece que cuando empiece el partido seré yo mismo. En la posición en la que juego tengo que estar concentrado, dar todo lo que pueda dar. Voy a ser yo", indicó.

Van Dijk, que recaló en la entidad inglesa en el pasado mercado de invierno, reconoció que ya siente el Liverpool como su casa. "Desde el primer día todo el personal, el entrenador, la gente de Liverpool me han dado la bienvenida, me han ayudado a encontrar mi lugar. El Liverpool es mi equipo y Anfield es mi casa. Me encanta jugar para este club", finalizó.