Rodri: "El Villarreal me ha hecho jugador y sobre todo persona"

Villarreal (Castellón), 25 may (EFE).- El centrocampista Rodrigo Hernández se despidió en una rueda de prensa del Villarreal y de su afición y aseguró que en el club castellonense se ha hecho como jugador y también como persona.

El joven centrocampista, que sale del Villarreal para fichar por el Atlético de Madrid, tiene muy claro que es jugador "por todo" lo que le "ha dado el Villarreal y su gente", pero recalcó que sobre todo ha crecido "como persona".

"Quería despedirme como se merece un club como el Villarreal, que me ha convertido en el jugador que soy hoy en día y en una buena persona. Me gustaría que me recordaran por cómo he sido, por los valores que este club me ha inculcado y que siempre transmite", apostilló.

El futbolista internacional recordó que "fue complicado el comienzo hace cinco años" cuando llegó, pero valoró "todo" lo que le ha dado "toda la gente del club", que se lo puso "muy fácil siempre", por lo que considera que acertó "de lleno en tomar la decisión" de fichar por el Villarreal.

"Es sin duda la mejor decisión que he tomado en mi vida", aseguró.

Destacó, asimismo, "el trato y la relación personal con Roig Negueroles, Roig y Llaneza", pero, sobre todo, con "Javier Calleja y Paco López, con los que la relación fue ya muy personal".

Por ello, afirmó que siempre estará ligado al Villarreal: "Me siento parte de este club y de esta familia. El Villarreal siempre formará parte de mi vida y de mi corazón. Aquí he pasado los mejores momentos de mi vida".