Klopp: "Es gracioso que dos entrenadores que no tienen ni idea jueguen esta final"

25/05/2018 - 17:22

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, tiró de ironía en su comparación con Zinédine Zidane, su homólogo del Real Madrid y al que se medirá este sábado en la final de la Liga de Campeones, y reconoció que le parecía "gracioso que dos entrenadores que no tienen ni idea de cuestiones tácticas" hayan llevado a sus equipos a este partido, donde reiteró que la experiencia no será clave y que su rival sólo tendrá "más confianza un segundo antes" de que empiece el choque.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hay muchas personas que dicen que no tiene mucho conocimiento en cuestiones tácticas es porque mucha gente lo opina de mí, es gracioso que dos técnicos sin idea de cuestiones tácticas lleguen a la final", señaló Klopp este viernes en rueda de prensa.

El germano remarcó que siempre ha pensado que el francés "es uno de los cinco mejores de todos los tiempos". "Ahora lleva dos años y medio en el Real Madrid y yo llevo más en el Liverpool y ya puede ganar tres 'Champions'. Me parece que, desafortunadamente para mí, es brillante, y cuenta con un grupo de jugadores que funciona como un reloj suizo", añadió.

"Le he visto jugar y es un fútbol fantástico el que pueden practicar, caótico cuando deben ser caóticos y organizados cuando deben serlo. Zidane ha sido toda su vida un luchador y veo su cara cuando le preguntan por quién de los dos es el que tiene más hambre y se enfada", sentenció.

El de Stuttgart recordó que "un segundo antes" de que comience la final el actual campeón tendrá "más confianza". "Pero un partido no dura un segundo", advirtió. "La experiencia es una ventaja, pero en el partido no siempre ayuda y tenemos que complicarles las cosas", subrayó.

"Hemos tenido dos semanas para prepararlo todo y hemos visto análisis de ellos y dijimos que son fuertes de verdad, pero ellos nunca han jugado contra nosotros y no sólo somos un muy buen equipo sino que el Livepool también tiene en su 'ADN' que puede ganar cosas", avisó.

Klopp apuntó que su equipo se adapta "constantemente al nivel" que tiene su "siguiente contrincante" para jugar "el fútbol que mejor" les va. "Nos adaptaremos al nivel y calidad del Real Madrid. Tenemos que usar nuestras propias fortalezas y adaptarnos al rival", agregó el preparador 'red' que ve las "opciones al 50-50" y que considera que "el punto fuerte" de su equipo es "el espíritu" que han creado.

Sobre Mohamed Salah, eludió hablar sobre si se saltará o no el Ramadán. "La religión es algo privado tal y como lo entiendo yo, ya le verán en el entrenamiento lleno de energía", zanjó el alemán, al que no le "interesa" si el egipcio está a la altura de Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

"Messi y Cristiano se merecen todas las alabanzas y lo que han ganado porque constantemente están a ese nivel y todavía siguen en muy buena forma. Salah tiene un potencial enorme y ha hecho ya una temporada excepcional, ya veremos si los próximos si puede hacer algo parecido, pero no es tan fácil", opinó al respecto.

"SÓLO HAY QUE APLICAR LO TRABAJADO EN UN PARTIDO IMPORTANTÍSIMO"

Klopp vivirá su segunda final de 'Champions', "algo enorme", tras perder con el Dortmund la de 2013 ante el Bayern. "Como entrenador hay muchísimas cosas que hacer, pero sobre todo es estar convencido y tranquilos. Nunca esperaba que este tipo de cosas buenas le ocurrieran a alguien como a mí porque llegar a una final como entrenador es difícil y quizá una oportunidad única", detalló.

"Jugamos un partido fantástico contra un rival muy fuerte y sabía que quería tener una nueva ocasión. Mis chicos me han dado esa posibilidad y estoy muy contento por ellos, que han peleado de manera increíble y se lo merecen. Ahora hay que jugar al fútbol", prosiguió el germano.

Este afirmó que no han hecho "nada especial esta semana" para liberarse de tensión y que "el principal mensaje" es que han trabajado "mucho desde el principio de la temporada para que se pueda aplicar en un partido tan importantísimo". "Los chicos sentirán algo de nervios, lo que es perfectamente normal, pero les diré que luchen, que hagan todo lo que desean hacer y que únicamente es un partido de fútbol", sentenció.

Finalmente, Klopp, que lamentó que haya ocurrido algo "totalmente inesperado" para que sus aficionados no hayan podido desplazarse en su totalidad a Kiev, reconoció que cuenta con un banquillo de "enorme calidad", aunque no "como el del Real Madrid". "No se trata de comparar los puntos fuertes de cada uno, nuestra capacidad física no va a ser un problema, todos los equipos han necesitado suerte y nosotros también la necesitaremos. Tenemos que estar preparados para todos los desafíos que tendrá el partido", aseveró.