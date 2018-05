Zidane: "Dentro del vestuario nadie se siente favorito"

25/05/2018 - 19:12

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que "nadie" en el vestuario merengue "se siente favorito" para la final de la Liga de Campeones que les enfrenta este sábado al Liverpool, además de recordar que Cristiano está "muy bien" y "vive para estos partidos".

"¿Favoritos? Pueden decir muchas cosas, pero sabemos que no es así. Es otra final y tenemos la misma oportunidad. Ni somos favoritos nosotros, ni el Liverpool. Está un 50-50, como siempre las finales, y lo que tenemos que hacer es un gran partido. Dentro del vestuario no nos sentimos favoritos para nada", indicó.

"Para llegar hasta aquí hemos necesitado mucho trabajo y también mucho talento, pero sobre todo trabajo. Estar peleando por la 'Champions' no es fácil y, al mismo tiempo, estamos contentos de poder repetir en la final. Es muy bonito vivir esto", dijo Zidane, que afronta el partido "con normalidad", "como hay que vivir la vida".

Preguntado por el estado físico de Cristiano Ronaldo, el técnico francés afirmó que está "bien" después de explicar hace unos días que llegaría a Kiev al 150%. "Si está al 140 no pasa nada. Yo le veo bien y él vive para jugar estos partidos. Veremos definitivamente mañana", añadió 'Zizou'.

En este sentido, el entrenador blanco reconoció que se le queda "mal cuerpo" cuando hace la alineación y deja a "grandes jugadores" fuera del once o incluso "ni se cambian". "Como decía Isco, el marrón me lo como yo. Tengo que tomar decisiones, pero todos los jugadores que me acabas de decir son todos muy buenos", dijo en relación a Bale, Benzema, etc.

"Nosotros pensamos sólo como equipo. El jugador que no juege puede estar decepcionado, pero cuando empieza el partido debe estar con el equipo y eso es lo que tenemos que hacer. Somos una piña. Un buen grupo y siempre pasará esto con quién se quede en el banquillo. Ahí también se pueden aportar cosas al equipo", recordó.

Además, Zidane dijo que todavía no tiene nervios a 24 horas de la final. "Antes de un partido es todo al revés. Estoy feliz de poder vivir otra final, este momento nunca lo vamos a vivir nunca más. A lo mejor viviremos otras cosas del fútbol pero estos dos días tenemos que aprovecharlos", espetó.

"Si este sábado tengo un poco de presión o emoción, no pasa nada. Es la vida. El ser humano es pura emoción. Si tengo presión, mejor, será más bonito", dijo un desafiante Zidane, que bromeó cuando fue preguntado por la comparación con el técnico rival: Jürgen Klopp. ¿Como jugadores? Creo que yo era un poquito mejor", dijo bromeando.

En relación a su carrera como entrenador, el galo demostró su "respeto" por el alemán. "Tiene mucha experiencia este señor. Lo que ha hecho en el fútbol lo ha hecho fenomenal, y entonces tengo mucho respeto", incidió. "No puedo decir si nos parecemos. Eso no lo sé porque cada uno somos distintos", agregó.

"ME SIENTO VALORADO"

Por su parte, Zidane dijo sentirse "valorado" pese a que muchos hayan antepuesto las virtudes de Klopp a las suyas. "Sí me siento valorado ¿por qué no? A veces sí y otras, no, pero esto es la vida. A mí lo que me importa es hacer las cosas bien y luego las consecuencias no son importantes", comentó.

"La satisfacción de darlo todo es lo más importante. Si luego el rival está mejor que nosotros, no podemos hacer nada. Eso no lo podemos controlar. Ni eso, ni lo que piense la gente de nosotros se podrá controlar", manifestó en una multitudinaria rueda de prensa.

Por último, Zidane dijo que su plan para ganar al Liverpool es "muy sencillo". "En el fútbol hay dos equipos y tenemos que entender el juego del rival, controlarlo y cuando tengamos el balón intentar hacerles daño con nuestra filosofía. Sabemos que habrá momentos difíciles, pero esperemos que sea el mínimo sufrimiento posible y que ataquemos haciendo daño al rival", finalizó.