Marcelo: "¿Klopp? No tengo que demostrar nada a nadie"

25/05/2018 - 19:23

"Zidane es el mejor entrenador del mundo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El jugador del Real Madrid Marcelo Vieira afirmó que no tiene "nada que demostrar" a nadie después de que Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, dijese en los días previos a la final de 'Champions' que es un gran lateral en labores ofensivas, pero "no sabe defender".

"Me han dicho estos palabras, pero no he visto salir nada de su boca. En una final así mucha gente quiere poner cosas que a lo mejor no hay. Cada uno tiene su opinión, pero estoy muy contento con mi trabajo y también mis compañeros, mi club, mi selección y no tengo nada que demostrar a nadie", comentó.

"Hago mi trabajo con humildad y no opinio sobre el trabajo de los demás. No puedo contestar a lo que ha salido", dijo el brasileño, que no quiso entrar en polémica en la comparecencia previa al gran duelo de este sábado. "Nuestra motivación es despertarnos cada día para entrenar, jugar y para ganar todas las competiciones que jugamos", agregó.

"La motivación es saber que estamos aquí otra vez con trabajo, humildad y hambre para ganar cosas. A parte de lo que ya hemos ganado -eso ya pasó- ahora sólo tenemos en mente el presente. Jugar y ganar", afirmó el internacional de la 'canarinha', que prevé un partido de mucho ataque.

En cualquier caso, Marcelo cree que depende de "cómo empiece el partido". "Sabemos que lo que tenemos que hacer, estamos preparados para ello, pero en una final puede pasar de todo. Esperaremos a ver cómo es el inicio del partido, pero seguro que será un gran espectáculo para los apasionados del fútbol", manifestó.

Además, Marcelo fue preguntado si recordaba la derrota ante el Liverpool en octavos de final el año 2009. "Cuando pasan los años cambian muchas cosas, pero no cambia el hambre de ganar. El Madrid tiene una historia y nos han enseñado muy bien que se trata de pelear por todo. Cambiar ha cambiado mucho desde 2009", apuntó.

"Yo sé cómo tengo que jugar para ayudar a mi equipo. El Liverpool es un gran equipo y ha hecho una grandísima temproada. También sabemos que no podemos pensar sólo en dos o tres jugadores porque son un gran colectivo. va a ser difícil, como todos los partidos de esta 'Champions', pero es una gran ocasión de jugar otra final. "Hemos merecido estar aquí, como ellos, y son un gran equipo", reconoció.

Por último, Marcelo fue preguntado si Klopp era mejor entrenador que Zidane pese a los títulos conquistados por su míster. "Sobre la opinión de Klopp cada uno tiene la suya. No creo que vaya a cambiar su vida por lo que diga. Aquí un día te matan y otro te ponen arriba. Mi opinión es que mi entrenador es el mejor del mundo", finalizó.