Cristiano busca en Kiev su quinta 'Champions' y el récord goleador

25/05/2018 - 19:29

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, optará este sábado en el Olímpico de Kiev a levantar su quinto título de la Liga de Campeones, lo que le situaría entre los mejores de la historia, y a intentar batir su propio récord goleador, objetivo más complicado ya que debería firmar un 'hat-trick'.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El luso, que ya cuenta con cuatro títulos, está igualado con un selecto grupo de máximos ganadores de la máxima competición continental bajo este formato como Clarence Seedorf, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Xavi Hernández y Samuel Eto'o.

Por delante, Cristiano podría empatar a otro mito del madridismo como Alfedo Di Stéfano (1956-1960), al italiano Paolo Maldini (1989, 1990, 1994, 2003 y 2007) y al también madridista José María Zárraga (1956-1960), que cuentan con cinco títulos, y quedarse a uno del récord que ostenta otra leyenda del conjunto blanco como Francisco Gento (1956-60 y 1966).

Además, el de Madeira tiene muy cerca el acabar como máximo goleador del torneo por sexto año consecutivo y séptima en total tras hacerlo también en 2008 con el Manchester United. El '7' suma 15 goles, cinco más que Mohamed Salah y Roberto Firmino, y está a dos de igualar el récord anotador de 2013-14.

Para ello, Cristiano Ronaldo necesitaría un 'hat-trick', un reto que no le es insuperable, pero que no ha firmado este año en una Liga de Campeones donde fue el primero en marcar en todos los partidos de la fase de grupos. De hecho, no paró de marcar hasta las semifinales, donde no pudo anotar en ninguno de los dos partidos ante el Bayern.