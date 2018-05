Sergio Ramos: "Estamos como miuras"

Kiev, 25 may (EFE).- Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, destacó el "hambre de seguir ganando" como clave para alcanzar la tercera final consecutiva de la Liga de Campeones, a la que dijo llegan "como miuras" para buscar la decimotercera ante el Liverpool.

"Pueden cambiar nombres del once, pero lo que no debe cambiar es el objetivo, juegue el que juegue que lo haga de la mejor manera posible. Por encima de todo está que Zidane tenga el abanico abierto. No hay lesiones, todos estamos como miuras y hay una motivación extraordinaria. Las dudas del mister hasta el final son buenas", aseguró respecto al equipo titular que pondrá el técnico en la final.

Ramos destacó el "espíritu y ambición" de su equipo para seguir aspirando a grandes éxitos tras conquistar tres de las cuatro últimas ediciones de la Liga de Campeones. "Somos un equipo con orgullo y hambre de seguir ganando. Es un privilegio poder defender el título y tener la oportunidad de seguir haciendo historia".

"La clave es el hambre y la ambición, además del gran grupo que formamos. Todos remamos en la misma dirección, no hay problemas de egos en el vestuario. Tenemos un objetivo muy claro y todos somos importantes, independientemente del rol. El premio individual llega gracias al colectivo", opinó.

Sin mirar lo conseguido, el capitán madridista aseguró que se "resetean cada año" y vivirá la cita ante el Liverpool "como si fuese la primera final de Champions". "Recordamos finales pero no nos gusta mirarlas. Hay que disfrutar del momento que nos toca vivir".

Preguntado por Salah y la comparación con el nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Ramos marcó una distancia. "Comparar a cualquier jugador con Cristiano o Messi es otra órbita. Hay jugadores de moda, algunos pasan y se van, otros se quedan. Salah es un grandísimo jugador, lo ha demostrado este año y ahora tiene que reivindicarse".

Del Liverpool resaltó que "no es solo tres buenos jugadores" y el trabajo de Jurgen Klopp. "Tienen a un gran entrenador que les ha enseñado a saber sufrir y dejarse la vida en cada partido".

"Halagar al rival suele hacerse por estrategia, el Liverpool también funciona como un reloj suizo. Tiene presentes nuestro déficit pero intentaremos dejar la portería a cero para disminuir el riesgo ante jugadores de talla mundial. Esperamos que nuestros jugadores sean determinantes para volver a casa con la deseada copa", sentenció.