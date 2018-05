Rubi anuncia su marcha del Huesca: "Ha sido una experiencia extraordinaria"

El entrenador Joan Francesc Ferrer 'Rubi' ha anunciado este viernes su salida de la Sociedad Deportiva Huesca, que logró el ascenso la pasada jornada a la Primera División, afirmando que su estancia en el club oscense ha sido una experiencia "extraordinaria" y que aún tiene el "reto" de ser "campeón" de LaLiga 1,2,3.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una experiencia extraordinaria. Vivimos unos días maravillosos que los vamos a llevar para siempre con nosotros. El agradecimiento es tremendo para todos los que hemos formado el Huesca. Sin el apoyo de todos hubiera sido imposible. Quería dar las gracias de corazón a todo el mundo. No sólo es el tema de subir de categoría sino que lo hemos hecho de una forma donde la gente se lo ha pasado bien con nosotros y para mí eso es impagable. Ves el cariño de la gente y eso llega", declaró en rueda de prensa.

El técnico catalán reconoció que dejar el club no fue una decisión fácil. "Me he sentido muy querido y ha sido difícil tomar la decisión. Nunca se sabe si será un hasta pronto. Se ha hecho un esfuerzo por intentar que siguiéramos aquí. Firmé por una temporada y he respetado el contrato. El salir habiendo conseguido algo muy grande y muy bonito es bueno porque sé que siempre podré volver a Huesca tranquilamente. Para mí eso es muy importante", señaló.

Por último, Rubi se mostró ilusionado por despedirse de la afición oscense en el último partido de Liga en casa ante el Nàstic. "He vivido en un club que también me ha enseñado cosas y he vivido una situación nueva. Ascender de categoría, el día a día con la gente o los profesionales que trabajan. Del Huesca y de la gente que lo forma he aprendido mucho. Lo que me hace ilusión es poderme despedir desde El Alcoraz, quedan dos partidos y mi objetivo es ser campeón de Liga", concluyó.