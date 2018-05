Karembeu: "El Real Madrid tiene en su ADN ese compromiso diferente en la 'Champions'"

25/05/2018 - 21:14

El exjugador del Real Madrid Christian Karembeu, doble campeón de Europa con los blancos (1998 y 2000), destacó que los de Zidane "tienen en su ADN ese compromiso diferente en la Liga de Campeones", además de reconocer que "centrarse en un objetivo es más fácil que en tres" tras la mala temporada en el Campeonato Nacional de Liga.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Para que te vaya bien en la Liga de Campeones, necesitas una clase de compromiso diferente. El Madrid lo tiene en su ADN"", declaró el exinternacional francés en una entrevista con Reuters y recogida por Europa Press.

En ese sentido y con la mala temporada en el campeonato doméstico -terceros, a 17 puntos del Barcelona- y Copa -fuera en cuartos- el excentrocampista aseguró que "no es fácil concentrarse en tres o cuatro objetivos, cuando te centras en un objetivo es más fácil".

"Todo el mundo quiere ganar la doble o triple corona, pero no es fácil, la mayoría de los jugadores juegan más de 60 partidos. No es fácil para el Real Madrid repetir las mismas actuaciones y tener el mismo éxito, son humanos, no robots", añadió.

Además, Karembeu, campeón del mundo en 1998 y de la Eurocopa 2000 con Francia junto a Zidane, confirmó que "no" está "sorprendido" por lo que está consiguiendo porque "él inspira el éxito". "Es un gran trabajador, odia perder, quiere la perfección, quiere calidad y puedes ver la huella que ha dejado en el Madrid", confesó sobre el vigente entrenador de los blancos, que esté sábado busca su tercera 'Champions' consecutiva.

Preguntado por la forma de entender el fútbol de 'Zizou', el exjugador del Real Madrid dijo que "no ha cambiado a ningún jugador, es más o menos el mismo, pero con su aura, su forma de pensar y su enfoque ha logrado algo positivo y exitoso".

"Es un exfutbolista con conocimiento y experiencia, y eso es genial para personas como Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Hay tantas historias de éxito en las que está que este hombre, que puede inspirarte e impulsar al equipo", agregó.

Por último, Karembeu también destacó "el talento" de los jugadores y la influencia de Zidane porque "el talento solo no te lleva al éxito". "Los pases deben ser buenos, los jugadores deben estar en la posición correcta, debes atacar rápidamente, y puedes ver su influencia en lo que hace este equipo dentro del campo", sentenció.