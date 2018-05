El Gobierno de Zaragoza reitera voluntad para llegar a un acuerdo para ejecutar la subvención para el Zaragoza

26/05/2018 - 18:38

El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) ha reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo que permita ejecutar, con todas la garantías legales, la subvención aprobada para ayudar al Real Zaragoza.

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, en Ayuntamiento de Zaragoza ha indicado que, tal y como se expresó este viernes en la reunión que se mantuvo en la Casa Consistorial con miembros del Consejo de Administración del Real Zaragoza, la voluntad del equipo de Gobierno municipal es alcanzar un acuerdo que permita la ejecución de la partida presupuestaria para ayudar al equipo, existente en el Presupuesto municipal de 2018, siempre dentro de la legalidad vigente, fundamentalmente de la normativa en materia de subvenciones (Ley General de Subvenciones, Ley de Subvenciones de Aragón y Ordenanza Municipal de Subvenciones) y de Competencia.

El Gobierno local ha apuntado que el Estado español ha sido condenado en repetidas ocasiones por parte de la Unión Europea en relación a ayudas concedidas por diferentes administraciones a clubes y SADs del fútbol español, que se vieron obligados en ocasiones a tener que devolverlas.

Para evitar esta situación de inseguridad jurídica, tanto para el Ayuntamiento como para el propio Real Zaragoza, se consideró oportuno solicitar al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón (TDCA) un informe de contenido meramente consultivo en relación a esta ayuda.

Dicha solicitud no prejuzga ninguna segunda intención y no impide trabajar en paralelo, tal y como se acordó este viernes con el Real Zaragoza, en redactar un borrador de convenio donde se determinen los términos en los que se concede la citada subvención a la espera de las conclusiones del informe, que necesariamente deberán ser tenidas en cuenta en su redacción final para evitar situaciones no deseadas por ninguna de las partes de cara a futuro.

El Consistorio ha negado que la solicitud de informe trate de retrasar la ejecución de la partida en cuestión. Ha agregado que, a día de hoy, ninguna de las entidades de la ciudad que figuran en el Presupuesto con subvenciones nominativas, incluidas las entidades sociales, han recibido pago alguno por ellas.

Previo al pago de cualquiera de estas ayudas debe llevarse a cabo la tramitación administrativa requerida para la suscripción de un convenio entre las partes, donde se fijen los aspectos que la normativa en materia de subvenciones exige para poder aplicarlo, fundamentalmente el objeto, actividades a realizar por el beneficiario y forma de justificación de la subvención.

El Gobierno municipal esperará a la respuesta que el club se ha comprometido a dar a principios de la semana que viene en relación a la propuesta llevada a cabo sobre este convenio antes de hacer ningún tipo de valoración adicional aunque, no obstante, vuelve a reiterar su voluntad de llegar a un acuerdo con el Real Zaragoza que sea beneficioso tanto para la entidad deportiva como para el conjunto de la ciudad.