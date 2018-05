Bale insinúa que dejará el Real Madrid porque necesita jugar "todas las semanas"

Londres, 26 may (EFE).- El galés Gareth Bale, héroe del Real Madrid en la victoria sobre el Liverpool (3-1) en la final de la Liga de Campeones, dejó entrever que dejará el club blanco el próximo verano porque necesita jugar "todas las semanas", algo que "por una razón u otra no ha sucedido esta temporada".

"Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido", declaró Bale al término del encuentro.

"Este verano tengo que sentarme con mi agente y ver qué hago", dijo el '11', de quien se rumorea que podría regresar a la Premier League, a la cadena británica BT Sport.

El autor de un doblete esta noche en Kiev aireó, además, su "decepción" por no haber sido titular, aunque señaló que la intención que tenía al salir desde el banquillo era "tener un impacto positivo" y lo tuvo.

"Estoy muy decepcionado por no haber sido titular esta noche, ya que creo que lo merecía. El entrenador (Zinedine Zidane) toma esas decisiones y hay que respetarlo. En cuanto supe que iba a salir lo único que quería era tener un impacto positivo", declaró Bale.