Florentino responde a Cristiano: "Lo importante es el club"

26/05/2018 - 23:54

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reconoció estar incluso "impresionado" por la sucesión de conquistas del cuadro blanco en la Liga de Campeones, después del tercer título consecutivo logrado este sábado ante el Liverpool (3-1), final que dejó una sorprendente declaración de Cristiano Ronaldo, quien estaría valorando su futuro.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"El Madrid es una gran familia. Yo empiezo a estar un poco impresionado de lo que estamos haciendo. Llevo cinco Champions, tenemos un gran equipo, el mejor en cada puesto. Liderar la Champions es liderar el fútbol. Con un equipo tan bueno no sé qué planificación vamos a hacer", indicó en declaraciones a Antena 3, tras la victoria sobre el cuadro 'red'.

El dirigente blanco tuvo que hacer frente después a las preguntas sobre las declaraciones de Cristiano. El delantero portugués habló en pasado de su etapa en el Madrid y afirmó que hará una declaración en los próximos días sobre su futuro. "Lo importante es el club. En un día como hoy lo importante es festejar la Champions, no voy a entrar en cuestiones personales de un club", apuntó.

"Estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo. Hoy es el día del club, yo no me salgo del guion y no hablo de ningún jugador", añadió, sin querer entrar más en una declaración de la estrella blanca que pilló por sorpresa a propios y extraños instantes después de la 13ª Copa de Europa del Madrid.

Sobre el césped, el protagonista fue Garteh Bale, autor de dos goles, el primero una chilena espectacular. "Vaya gol de Bale, ha sido uno de los mejores del partido claramente", apuntó sobre el escocés, MVP de la final de Kiev al que se dirigió después del partido, pero sin hablar de él sobre su futuro, con el galés revelando que tiene que hablar con su agente.