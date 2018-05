Klopp: "La lesión de Salah es seria, nos faltó un poco de suerte"

27/05/2018 - 0:52

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, lamentó la falta de "suerte" en la final de la Liga de Campeones este domingo ante el Real Madrid, donde cayeron (3-1) y perdieron también a su mejor jugador, el egipcio Mohamed Salah, por una lesión "seria" a la media hora, algo que cambió el guion y la actuación de su equipo.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Fue un duro desafío, una lucha y tuvimos mala suerte con la lesión de Mo en su hombro. Es una lesión seria. El golpe para los jugadores fue obvio, bajamos un poco y el Real Madrid trató de usar eso en su favor hasta que nos rehicimos un poco", afirmó.

El técnico alemán confesó que lograron rehacerse también del gol en contra en el inicio del segundo tiempo. "Fue difícil pero con 0-0 al descanso ajustamos un poco, pero después llegaron los otros momentos decisivos, los goles", indicó en rueda de prensa, antes de elogiar a un Gareth Bale que decidió la final con dos goles.

"Me gustaría decir que no, pero obviamente fue decisivo, especialmente con el gol de chilena. Fue un gol fantástico, increíble. A nosotros nos faltó un poco de suerte en el partido, pero el partido terminó y el resultado no va a cambiar", afirmó.

Klopp insistió como doble golpe el hecho de perder la final y además lamentar la lesión de un Salah trasladado al hospital. "Es malo para Mo, para nosotros y para Egipto. Es parte del deporte que no me gusta. No sé lo que hubiera pasado si Salah hubiera jugado, pero todo el mundo vio en la primera parte que fuimos el equipo que todos quizá esperaban", finalizó.

"Queríamos todo y no tenemos nada, o menos porque tenemos la lesión de Salah. No pudo jugar la final y perdimos a un jugador muy importante, como probablemente Egipto perdió a un jugador muy importante. Espero que no, no sé lo que tiene, pero por lo que dijeron los médicos no tiene buena pinta", añadió.

El técnico del Liverpool se refirió además a la dura noche del meta Loris Karius, autor de dos errores garrafales en los goles de Benzema y Bale. "Hable un poco con él. No hay nada de lo que hablar. Lo siento por él, nadie quiere sentirse así. Los errores fueron obvios, no tenemos que hablar de eso. Él lo sabe, yo lo sé y todos lo sabemos. Ahora tiene que lidiar con ello igual que todos, por supuesto todos estaremos con él", finalizó.