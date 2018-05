Zidane: "Cristiano se tiene que quedar sí o sí"

27/05/2018 - 0:31

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que Cristiano Ronaldo tiene que seguir en el club "sí o sí" pese a las declaraciones que realizó el jugador portugués al término de la final de la 'Champions', donde aseguró que aclarará su futuro en los próximos días.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"No estoy pensando en esto de Cristiano. Lo que pienso ahora es lo que hemos conseguido. Tenemos que celebrar todo esto. Luego ya veremos lo que ocurre, pero Cristiano se tiene que quedar sí o sí. Lo que ha hecho en este equipo no tiene palabras y él para mí debe quedarse siempre", comentó en rueda de prensa.

"Durante la temporada no me ha comentado nada. Si Cristiano ha dicho esto, ya está. Ahora tenemos que disfrutar el momento. A lo mejor dentro de tres o cuatro días explica algo, pero yo me quedo -volvió a repetir Zidane- con lo que estamos haciendo", indicó.

Además, el preparador galo también fue preguntado por Bale, que se manifestó en términos parecidos a Cristiano. "Es complicado, pero cada jugador mira lo suyo. Esto es un equipo, una plantilla y no va a cambiar. Intento hacer lo mejor para el equipo, aunque también entiendo que Bale quiera más regularidad", agregó.

En otro orden de asuntos, Zidane dijo que "no hay secretos" para no dejar de ganar en Europa. "Hay mucho talento y hay mucho trabajo. Este equipo tiene hambre y nunca ha perdido la ilusión. Hemos eliminado al Bayern, al PSG y a la Juventus", reivindicó el técnico blanco ante los medios. "El año que viene queremos ganarlo todo", finalizó.