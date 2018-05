Zidane: "El secreto es el trabajo unido al talento"

Kiev, 26 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el secreto del éxito de su equipo para conquistar tres Ligas de Campeones consecutivas "es el trabajo unido al talento" y mantener la "ilusión" y el "hambre de ganar".

"No hay secreto, solo mucho trabajo por detrás unido al talento. En este equipo siempre lo hubo, los jugadores son muy buenos pero detrás hay mucho trabajo e ilusión, hambre de ganar y lo han demostrado otra vez", valoró en rueda de prensa.

"Lo más complicado es llegar a una final y hacerlo ganando al PSG, Juventus, Bayern y terminando con una final ante un Liverpool que ha hecho una temporada espectacular. Sabemos que lo que hemos ganado nadie lo ha hecho, es lo que tiene esta plantilla", añadió.

Pese a acabar la temporada como campeón de la Liga de Campeones, Zidane no firmaría la próxima campaña una como esta en la que no lucharon por Liga y Copa del Rey.

"No lo firmaría porque nosotros al principio de temporada lo queremos ganar todo. No podemos estar contentos de lo que hicimos en Liga ni en Copa, pero al final lo que cuenta es lo último, lo que hemos hecho hoy y hay que quedarse con ello y felicitar a los jugadores porque no es nada fácil lo que están haciendo. No hay palabras para describirlo. Esta plantilla no tiene techo", manifestó.

Por último dejó un mensaje de aliento a Dani Carvajal, que se lesionó en la final y peligra el Mundial de Rusia. "Lo sentimos muchísimo porque al final estaba llorando en el vestuario al descanso. Hablé con él un poco para animarle y todos los jugadores hicieron lo mismo. Es difícil pero ha ganado otra vez la Champions".