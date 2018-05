Enfado del vestuario del Real Madrid con Cristiano Ronaldo: "Si hubiera marcado, no habría dicho nada"

Cristiano vuelve a demostrar que sólo piensa en él y no en el equipo

Imagen: EFE

Cristiano Ronaldo volvió a ser el protagonista en una final de Champions del Real Madrid, pero esta vez no por sus méritos deportivos. El astro portugués soltó una 'bomba' sobre su futuro que no gustó ni a Florentino Pérez ni a sus compañeros de equipo.



"He sido muy feliz en el Real Madrid. En los próximos días hablaré", fueron las palabras de Cristiano Ronaldo nada más terminar la final de Champions ante el Liverpool. El portugués, que parecía esta temporada más comprometido que nunca con el equipo, volvió a demostrar que sólo piensa en él.

Según informa el diario Marca, las palabras de Cristiano no han sentado nada bien al vestuario del Real Madrid. A sus compañeros no les ha gustado lo más mínimo, ya que ni era el momento ni el sitio adecuado para lanzar esa 'bomba'. "Si hubiera marcado, no habría dicho nada", comentaron en el vestuario del Real Madrid.

Al poco tiempo es verdad que Cristiano reaccionó, tras su paso por la ducha y escuchar a sus compañeros, y confesó que se había equivocado en ese momento. Habrá que estar atento al recibimiento por parte de los aficionados este domingo el Santiago Bernabéu en la celebración de un título histórico.