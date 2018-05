Messi: "Argentina no va como candidata, hay mejores selecciones"

28/05/2018 - 13:59

El jugador del FC Barcelona y de la selección argentina Leo Messi ha manifestado que Argentina no irá al Mundial de Rusia de este verano como principal candidata a ganar ya que a su juicio hay selecciones mejores, como Brasil, Alemania o España, si bien ha asegurado estar contento con el grupo e ilusionado de cara a lograr el gran título que le falta en su carrera.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"Estamos bien, estamos trabajando muy bien ,vamos con ilusión y tranquilidad. La gente debe saber que no vamos como candidatos, que hay mejores selecciones, pero que tenemos un grupo de jugadores muy buenos y que lo vamos a pelear", aseguró en una entrevista en 'Pasión por el Fútbol' de El Trece recogida por Europa Press.

Messi cree que pueden ganar el Mundial, tiene "mucha fe" en el equipo pero recalcó que no parten como favoritos. "Tenemos jugadores con mucha capacidad y experiencia pero tenemos que ir con tranquilidad, no tenemos que tirar el mensaje de que vamos a ser campeones del mundo porque somos los mejores, porque la realidad es que no es así, no somos los mejores", aportó.

"Hay muchas selecciones mejores que nosotros, tenemos que ser realistas y nosotros desde la humildad vamos a ir en busca de ese sueño. Vamos a dejarnos todo para lograrlo, sea quien sea el rival, aunque sea a priori superior, vamos a pelear. Tenemos jugadores para ilusionarnos, también", relativizó al respecto.

Y es que Messi no esconde que, tras haber ganado todos los títulos posibles con el FC Barcelona, le falta ganar con Argentina. "Sí, el Mundial es el que no tengo. Una vez que se consiguen los objetivos quieres más, si bien quiero repetir ganar todo con el Barça quiero el Mundial, por lo especial que sería ser campeón del mundo con Argentina, sería algo único", se sinceró.

"Viene un reto muy grande para mí a nivel personal, para el grupo y para el país en general, que sueña con esto igual que nosotros. Es una linda responsabilidad. Es importante ganar el primer partido para ir con tranquilidad a los otros dos, porque no es un grupo fácil", señaló de cara al Mundial, que abrirán contra Islandia, Croacia y Nigeria en la fase de grupos.

"Islandia es una selección que en la último Eurocopa demostró que compite contra cualquiera, quedó primera en su grupo por delante de Croacia, que es nuestro otro rival y juega muy bien. Y Nigeria, que siempre nos costó. Tenemos que pensar que vamos a pasar y que vamos a pasar primeros, pero no va a ser fácil", auguró.

Sobre el seleccionador, Jorge Sampaoli, aseguró que "sabe mucho de fútbol". "Tiene las ideas muy claras. A mí no me gusta que me pregunte cosas, pero no es malo que el técnico hable con los jugadores, que pida opiniones. Los jugadores a veces ven cosas que un técnico no ve, y al revés también. Si suma, no tiene nada malo", comentó sobre la relación entre técnico y jugadores.