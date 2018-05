Los tres motivos de Cristiano Ronaldo para mostrar su enfado tras la final de Champions

Cristiano pide más estatus, implicación en el tema fiscal y seguir siendo el referente

Cristiano Ronaldo en Kiev. Imagen: EFE

Cristiano Ronaldo siempre es protagonista. Ya sea por sus actuaciones dentro del terreno de juego como fuera de él, el astro portugués se lleva todos los focos, como le ocurrió tras la final de la Champions League 2018. No marcó, no asistió, ni participó en ningún gol, pero aún así el '7' blanco llenó las portadas al día siguiente con un discurso que sonó a despedida.

"Fue muy bonito estar en el Real Madrid", fue la 'bomba' que soltó Cristiano Ronaldo sobre el césped del Olímpico de Kiev tras conquistar el Real Madrid la Decimotercera y tercera de manera consecutiva. "Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que esos sí han estado siempre de mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid, en los próximos días yo hablaré", señaló el portugués en declaraciones a BeIN Sports.

Un discurso que nadie esperó e incluso llegó a sufrir un toque por parte de sus compañeros. Según cuenta ABC, el portugués tuvo varios motivos para soltar esas polémicas declaraciones, que tenía preparadas, aunque él mismo reconoció que se equivocó en "el momento".

El primero no es otro que su estatus económico. El portugués, campeón del último The Best y Balón de Oro, no entiende como puede cobrar tan 'solo' 21 millones de euros cuando el salario de Neymar está en 36 y el de Messi en 46. En estos momentos, el portugués tiene 33 años, por los 30 del argentino y los 26 del brasileño.

Al portugués también le molesta la presión fiscal que soporta. Por mucho que el Real Madrid no tenga nada que ver, Cristiano entiende que el club tendría que estar más implicado en este caso. En tercer lugar, Neymar. Los intentos del club en fichar al crack brasileño no han gustado a un Cristiano que se siente segundo plato. Las declaraciones de Florentino diciendo que Neymar sería Balón de Oro en el Madrid tampoco gustaron al '7' blanco.

Lo que parece claro, y más viendo la celebración de la Champions en el Santiago Bernabéu, que Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez se sentarán antes o después del Mundial para solucionar un tema que tiene en vilo al madridismo.