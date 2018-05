Vallejo: "Lo mejor que le puede pasar a un futbolista es venir a entrenar con la selección"

28/05/2018

El internacional español y futbolista del Real Madrid Jesús Vallejo declaró este lunes en relación a su convocatoria para entrenar con la selección española antes de que esta ponga rumbo a Rusia que "lo mejor" que le puede pasar a un jugador es "entrenar" con el combinado nacional.

"No me importa para nada sacrificar las vacaciones, lo mejor que le puede pasar a un futbolista es venir a entrenar con la selección, es un privilegio y un placer. Estamos aquí para echar una mano y para disfrutarlo. Estoy encantado de estar aquí para entrenar con los mejores", afirmó a los medios en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El defensa agradeció a Julen Lopetegui la confianza para formar parte del grupo. "Tengo que agradecer al míster la confianza, es cierto que no he tenido continuidad pero ha contado conmigo para estos días y lo que tengo que hacer es entrenar, estar con mis compañeros y devolver la confianza que han depositado en mí", señaló.

Además, el zaragozano se mostró impaciente por ponerse a las órdenes del guipuzcoano. "Ahora hay que estar aquí centrado en la selección, ya pudimos disfrutar ayer, ahora toca pasar página y cambiar el chip. Me han dicho que hay muy buen ambiente, sobre todo de trabajo. Lo voy a disfrutar mucho porque cuando todo el mundo ha llegado por primera vez aquí le han acogido muy bien, no espero otra cosa. Conmigo no van a tener ningún problema porque yo estoy encantado", indicó.

El central blanco se alegró por Dani Carvajal, cuya lesión parece que no le apartará del Mundial. "Es un notición, porque Dani es un jugador muy trabajador, se cuida un montón y es una pena esa lesión porque veo en Valdebebas cómo trabaja pero son cosas que pueden pasar. Lo importante es que se recupere, confiamos en él porque es un fenómeno", manifestó.

El madridista habló sobre Cristiano y sobre el debut de España en Rusia ante la selección portuguesa. "Sabemos que Cristiano es un jugador muy importante para nosotros y el club y la afición le apoyamos en todo, estamos encantados con él. Si puede contenerse en el primer partido contra España, mucho mejor. Son partidos de talla mundial y esa rivalidad es buena en el fútbol siempre que sea sana", comentó.

Por último, Vallejo no valoró las palabras del '7' del Real Madrid nada más ganar la Liga de Campeones en las que no dejó claro su futuro. "No puedo entrar a valorar eso, la verdad es que no me enteré de si dijo una cosa u otra. Estaba muy contento celebrando el título con todo el mundo y no tuve tiempo de pensar eso", sentenció.