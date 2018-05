Iniesta: "Iremos todos a Rusia con pies de plomo"

29/05/2018 - 17:14

El internacional español Andrés Iniesta ha reconocido que el varapalo que fue para la selección la pronta eliminación en el pasado Mundial de Brasil en 2014 fue un "toque de atención", tras haber ganado el cetro en 2010, del que intentarán aprender de cara a Rusia, donde irán "con pies de plomo" y sin verse favoritos de antemano.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Hay que valorar lo conseguido y ser conscientes de que ganar un Mundial es algo casi imposible, muy difícil. Ir pasando rondas, una a una, tiene una dificultad máxima. Eso sí, lo que nos ocurrió en Brasil hace cuatro años nos debe servir de toque de atención. Iremos todos a Rusia con pies de plomo", aseguró en una entrevista para la revista GQ recogida por Europa Press.

Iniesta, que jugará su último Mundial tras dejar el FC Barcelona y emprender una nueva aventura en Japón, comentó que "sobre el papel" España puede "estar aspirando" a ganar, pero sólo si se "mantiene el nivel". "¿Las favoritas? Te diría que las habituales: Brasil, Francia, Argentina, Alemania. Luego siempre sale alguna selección sorpresa que lo hace muy bien también. Respeto a todas por igual", señaló.

"Tenemos una gran selección. Pero estamos en otra etapa, una nueva, con otro entrenador y otro staff, y jugadores jóvenes que se han ido incorporado últimamente. Una buena mezcla entre juventud y experiencia. Eso es un plus", reconoció en este sentido el de Fuentealbilla.

Por otro lado, rememoró el gol que en Sudáfrica, en 2010, le dio el único Mundial a España. "Puedo sentirlo como si hubiera ocurrido ayer mismo. Dicen que el tiempo te cambia la forma de ver las cosas, pero yo sigo recordándolo todo del mismo modo. El hecho de estar ahí, controlando ese balón, el segundo exacto de chutar, correr para celebrarlo con los compañeros", aseguró.

"Pasó todo muy rápido, me vi delante del portero y sólo pensaba en chutar. De lo que sí me acuerdo es de una sensación, un poco rara, como de no escuchar nada. Se hizo de pronto un gran silencio a mi alrededor. Éramos yo y el balón. Los dos solos. Cuando vives algo así, en primera persona, es extraordinario", se sinceró Iniesta.