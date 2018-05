Iago Aspas: "No me da vértigo porque me lo he ganado"

29/05/2018 - 17:16

El delantero del Celta de Vigo Iago Aspas aseguró que le sirvió "ver un entrenamiento" para descubrir que la selección española tiene "mucho nivel" de cara al próximo Mundial de Rusia, evitando hablar de favoritos en una competición con "muchos matices" y donde un "mal partido te manda para casa", aunque el torneo no le da "vértigo" porque siente que se ha "ganado" disputarlo.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Si España es o no es favorita no es algo que se hable todos los días, aunque me basta ver un entrenamiento para ver que hay mucho nivel. En un Mundial hay muchos matices y un mal partido te manda para casa", señaló Iago Aspas en rueda de prensa mientras se concentra con la selección española.

Para evitarlo, España hará hincapié en el fútbol rápido y sin demasiadas transiciones. "Lopetegui siempre nos lo ha inculcado, buscaba mucho el robo tras pérdida para que no se organice el equipo rival", confesó Aspas, quien pidió centrarse primero en los encuentros preparatorios ya que habrá "tiempo para visualizar" a los rivales de la fase de grupos.

El gallego será uno de los 23 integrantes de 'La Roja' para el Mundial de Rusia después de una convocatoria donde la principal duda estaba en la delantera, quedándose fuera el titular en la pasada Eurocopa de Francia, Álvaro Morata.

"Quien tenía la papeleta jodida es el seleccionador, aunque si hicieras una lista tú y otra yo, nunca cuadraríamos, como para cuadrar en el delantero. Es una decisión que tenía que tomar el míster. No sólo se ha quedado Álvaro, sino otros muy buenos compañeros. Esto va por etapas y si tienes un año malo, habrá otro que tendrá la oportunidad de ir", comentó.

Además, Aspas resaltó la labor de Lopetegui, quien "premia a los jugadores sin pensar en el club", pensando en la gran temporada del futbolista y no por militar en un club "no tan grande" como es el Celta. Un buen Mundial podría abrirles las puertas de un grande de Europa, aunque el jugador celtista sólo está "centrado" en buscar la segunda estrella.

"NO ME DA VÉRTIGO PORQUE ME LO HE GANADO"

Sobre la posibilidad de minutos en Rusia, el atacante reconoció que donde más disfruta es "dentro del terreno de juego", sin importarle en su posición habitual o un poco más escorado en la banda, donde ya le ha probado el propio Julen Lopetegui. "Me gustaría jugar todos los partidos de titular o si el míster ve una virtud en mí para poder disputar los últimos minutos, pero poder aportar al equipo", aseguró.

Esta inclusión en la lista definitiva responde al buen rendimiento del jugador a lo largo de la temporada, situado entre los máximos goleadores del campeonato de Liga. "No me da vértigo porque me lo he ganado y he trabajado durante este último año muy bien. Una pena que no hayamos podido pegar ese último empujón para engancharnos a Europa", lamentó el gallego.

Por otro lado, el delantero resaltó la presencia de Yeray Álvares tras superar el cáncer y que ayudará al combinado nacional antes de marchar a Rusia. "Después de todo lo que pasó, es un ejemplo a seguir para todas las personas del fútbol y para todos los que están pasando esa enfermedad. Ha obtenido el premio después del buen último tramo de la temporada", admitió.

Finalmente, Aspas hizo balance desde su primera convocatoria, sustituyendo a Diego Costa por lesión en una situación que "nunca es desagradable", asegurando que ha "trabajado igual" desde entonces para seguir teniendo hueco en 'La Roja', además de comentar su primer recuerdo de un Mundial. "Igual fue la de Luis Enrique cuando sale sangrando. Son recuerdos que se te quedan grabados cuando eres un niño", concluyó.