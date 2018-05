Primeras dudas en el Barcelona sobre el fichaje de Antoine Griezmann

Varios gestos preocupan a en Can Barça acerca del '7'

El club ya piensa en Christian Eriksen como alternativa

Foto: Reuters.

Pasan los días desde el final de la temporada y Antoine Griezmann, ya concentrado con la selección de Francia de cara al Mundial, sigue sin pronunciarse sobre su futuro. Y las dudas empiezan a crecer en el entorno del Barcelona.

Según Sport, el club blaugrana ya sondea alguna que otra opción en el caso de que Griezmann dijese 'no' finalmente, impelido por la presión del Atlético de Madrid y las últimas muestras de cariño de la grada (contando también con los pitos ante el Eibar) en las celebraciones de la Europa League ganada hace dos semanas.

Mientras que el Barcelona piensa en Christan Eriksen, del Tottenham, como candidato a suplir a Griezmann si no llegase (aunque también se contemplaría su llegada junto a la del galo), la sensación de inquietud va creciendo en la ciudad condal a medida que avanza el tiempo.

El '7' aún rojiblanco no suelta prenda, el vídeo en el que Diego Godín daba por sentada su continuidad añade más nervios al cóctel y, como guinda del pastel, el hermano del jugador se despidió del amistoso entre Francia e Irlanda con un 'Te quiero Atleti' que no ha calmado, precisamente, los ánimos en Can Barça.

Las dudas, por primera vez, empiezan a aparecer en el Barcelona. Aún queda verano, aún queda medio mes para el Mundial...pero lo que parecía un fichaje fácil ya no lo es tanto.