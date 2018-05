Rodrigo: "La convocatoria no me ha sorprendido"

30/05/2018 - 15:07

"Los que hemos venido ha sido por méritos propios"

"Los que hemos venido ha sido por méritos propios"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El delantero centro del Valencia Rodrigo Moreno negó que la convocatoria definitiva de Julen Lopetegui le haya "sorprendido", ya que todos los integrantes en esa lista se encuentran por "méritos propios", sobre todo en una delantera con muchos candidatos y donde los tres elegidos hicieron una "grandísima temporada".

"Hay varios jugadores que podrían estar en esta lista, por eso los que estamos tenemos la máxima ilusión. Los tres que hemos venido en el puesto de delantero hemos hecho una grandísima temporada. Me enteré de mi llamada al mismo tiempo que vosotros, pero no me ha sorprendido porque los que hemos venido ha sido por méritos propios", señaló Rodrigo Moreno en rueda de prensa.

La posición de delantero fue una de las más cotizadas en la lista de Julen Lopetegui, quien finalmente se decantó por Diego Costa, Iago Aspas y por el futbolista del Valencia, quien no se siente en el "ojo del huracán". "En todos los puestos había opciones que se han quedado fuera. Cada uno puede tener su opinión pero al final quien decide es el seleccionador", valoró.

Para el jugador hispano-brasileño, su gran temporada en el Valencia ha sido el "motivo principal" de que entre definitivamente en la lista de Julen Lopetegui. En ese rendimiento, le dio un "papel clave" a su técnico, Marcelino García, quien fue capaz de mejorar al equipo y al jugador de manera personal después de "años complicados" marcados por las lesiones, situándole de nuevo en la punta del ataque después de varias temporadas escorado en la banda.

Esta magnífica temporada en el Valencia le puede abrir las puertas de algún otro club grande europeo, aunque el propio Rodrigo ha cerrado las puertas a esa posibilidad. "Mi idea es seguir. Hicimos una grandísima temporada y ahora tenemos un reto importante con la 'Champions' para el año que viene", reconoció el delantero, quien aseguró que los rumores no le van a "descentrar de lo que es realmente importante".

Rodrigo se ve "preparado" para ser el delantero titular de la selección para este Mundial aunque prefirió quedarse con el "ambiente de unión" que se respira entre los jugadores de 'La Roja'. "Todos nos vamos a apoyar independientemente del papel de cada uno, y eso es más importante que cualquier otra cosa", confesó.

"NO SE PUEDE HABLAR DE FALTA DE GOL"

Precisamente, el jugador del Valencia habló de su competencia en la delantera Diego Costa, quien "ha demostrado tener un carácter importante" y considerándole "clave" en el éxito del conjunto rojiblanco tras conquistar la Liga Europa.

Aunque el jugador 'colchonero' le recuerda a su compañero Zaza, Rodrigo vio "complicado" coincidir con él en el campo. "Sí que es verdad que tienen una forma de jugar bastante parecida, aunque aquí en la selección jugamos con un 4-3-3. En el Valencia sí coincido con Zaza, pero aquí creo que todos estamos preparados para lo que venga", continuó.

La competitividad de los tres delanteros puede favorecer una posible falta de gol, aunque el canterano madridista negó que se pudiera considerar un problema de España, autor de dos importantes y recientes goleadas frente a las selecciones de Costa Rica y Argentina.

Por otro lado, Rodrigo se mantuvo cauto en las aspiraciones de la selección nacional, negando que la condición impuesta de favoritos les "responsabiliza más allá de representar a un país". "Andrés (Iniesta) dijo que ganar el Mundial es casi imposible y habrá que hacerle caso.Hay muchísimo nivel", lamentó.

Antes de enfrentarse a Portugal en el debut de España el 15 de junio, el ex del Benfica pidió estar "centrados primero" en los encuentros amistosos frente a Suiza y Túnez que permitirán a España "llegar de la mejor manera posible". Respecto a los rivales lusos, el delantero centro opinó que "sin duda, va a ser un rival a batir" y con el que la selección "se va a jugar el pase a la siguiente fase".

Finalmente, recalcó la buena labor que se lleva realizando desde las categorías inferiores de la selección española, reflejando su "orgullo" de haber ido pasando por todas ellas hasta "acabar en la principal". "El modelo de formación que se está haciendo es importante, porque al llegar al primer equipo tienes varios conceptos ya asimilados", concluyó.