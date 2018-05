Los dos reproches de Cristiano Ronaldo al Real Madrid que ponen en peligro su futuro

Espero que no sean tan estúpidos como gastar un dineral en Neymar.



El Madrid no necesita al brasileño ni a su padre dando por saco para sacar pasta.



Cristiano ya es una estrella y genera muchos beneficios deportivos y económicos con su imagen, aunque el tema de la multa de Hacienda no la debe asumir el club.



Que se preocupen de retener a Bale, que una vez superados sus problemas de lesiones es la estrella emergente.