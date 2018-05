Zinedine Zidane anuncia su marcha del Real Madrid por sorpresa

El técnico lo ha mantenido en secreto hasta su anuncio oficial

Zidane, de momento, descarta entrenar en otro lugar

El Real Madrid no se ha querido pronunciar sobre el futuro del club

Zinedine Zidane ha anunciado esta mañana su marcha del Real Madrid de una forma inesperada y en una rueda de prensa que se ha convocado de manera urgente. El técnico francés dice así adiós a la casa blanca tras dos temporadas y media en las que ha conquistado tres Champions, una Liga, una Supercopa de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundialitos.

"Tome la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Es un momento raro pero es importante y algo que había que hacerlo para todo el club. Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Necesita otra metodología de trabajo y otro discurso. Quiero mucho a este club y a su presidente que me ha dado todas las oportunidades. Hoy hay que cambiar y por eso he tomado esta decisión", ha dicho Zidane en rueda de prensa.

Por su parte, Florentino Pérez ha comentado que "hoy es un día muy triste" para él y algo que le "ha causado mucho impacto", pero sabe que cuando Zidane decide algo "no hay forma de hacerle cambiar de opinión". Un discurso que el presidente ha cerrado con un "hasta pronto, porque sabe que volverá".

En turno de preguntas de los medios acreditados, Zidane ha reconocido que es un hasta luego porque "el Madrid le ha dado todo y sabe que siempre estará ahí". El técnico francés ha querido agradecer a la afición su apoyo tanto de jugador como de entrenador y a todas las personas que le han rodeado en esta etapa.

Además, ha reconocido que "no va a entrenar a nadie de momento" y que informó a la plantilla "mediante un mensaje". Por su parte ha querido destacar que su mejor momento fue "ganar LaLiga", mientras que el peor fue "perder en Copa contra el Leganés".

Por último el técnico ha dejado a entender que si no hubiese ganado la Champions ante el Liverpool posiblemente no habría tomado esta decisión. De momento el Real Madrid no ha querido pronunciarse sobre quién ocupará su banquillo la próxima temporada, ya que este miércoles era un día para Zidane.