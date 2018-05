Velasco Carballo: "El VAR no es la solución perfecta porque los errores van a seguir existiendo"

31/05/2018 - 13:55

"Queremos siempre las decisiones correctas pero eso no va a ser siempre así", asegura, deseando "interferencia mínima, máximo beneficio"

BOADILLA DEL MONTE (MADRID), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y director del proyecto VAR reconoció que el nuevo sistema tecnológico de arbitraje no es la "solución perfecta" para evitar la polémica en el mundo del fútbol, asegurando que debe tener "interferencia mínima" porque si no, corre el riesgo de que se "cargue el fútbol".

"Ya sé que el VAR no es la solución perfecta, porque los errores van a seguir existiendo, pero el fútbol ha existido tantos años sin el VAR y seguirá funcionando cuando se implante. Los árbitros también acertamos porque somos muy buenos", valoró Velasco Carballo durante el Media Day del VAR celebrado en el Polideportivo de Boadilla.

El excolegiado detectó el principal problema de este nuevo sistema en "decidir cuándo algo es dudoso o claro", un inconveniente que no tiene "solución". "Para salir de esta, les pedimos a los árbitros que a la más mínima duda no intervengan. Lo malo es que la competición y los medios les arrastráis para que tomen decisiones. Queremos siempre las decisiones correctas, pero eso no va a ser siempre así", explicó.

Velasco Carballo subrayó que la búsqueda de "intervenir" constantemente en las jugadas puede ser una medida que se "cargue el fútbol", así como bromeó sobre las diferentes clasificaciones que realizan los medios en base a las decisiones arbitrales. "Este año se ha hecho si el VAR hubiese funcionado, y para el año que viene haréis la clasificación paralela si el VAR funciona como vosotros decís", comentó.

Sobre el sistema, el madrileño recordó el "proceso de experimentación" de esta nueva medida tecnológica a lo largo de dos años, la cual sacó la "conclusión" de que debía implantarse para "evitar escándalos y sólo en determinadas situaciones de partido", teniendo como lema fundamental la "interferencia mínima, beneficio máximo".

"Nada me haría más feliz que, cuando acabe el partido, la presencia del VAR ni se sienta ni se vea, y acabar una competición entera de 380 partidos sin que aparezca. Sería el mayor éxito del arbitraje", recalcó Velasco Carballo, quien recordó que en esta temporada la tecnología sólo ha intervenido en uno de cada tres partidos.

"CON EL VAR, LOS FUTBOLISTAS YA NO PROTESTAN"

De esta manera, el VAR sólo actuará cuando el árbitro principal cometa un "error manifiesto". "No se trata de buscar la decisión correcta ni interesa la opinión de todos. Sólo busca si ve una situación en la pantalla donde es imposible que se pueda soportar la decisión del árbitro", valoró.

Sin evitar las eternas polémicas en el mundo del fútbol, Velasco Carballo destacó la presencia de este sistema como responsable de que "desaparecen las conductas violentas y las simulaciones". "Un jugador no hace algo porque sabe que tiene 20 cámaras que le van a ver y van a pillarle cien por cien seguro. Imaginad un fútbol donde los jugadores no se tiren descaradamente, porque si se cae y no le roza, el VAR tiene muy fácil detectarlo", señaló.

"Ahora, los futbolistas no protestan, sólo van al árbitro para decirte que chequees la imagen. Ya saben que la 'Santa Inquisición' está revisando", prosiguió el exárbitro, quien remarcó la reducción del 43% de simulaciones y del 30% de tarjetas amarillas en la Serie A tras la implantación de la tecnología.

Otro de los asuntos a corregir será la "interacción" con los aficionados, quienes muchas veces no entienden las decisiones tomadas por el sistema tecnológico. "Todos coincidimos en que deben saber qué está sucediendo. Después, lo que se muestre o no tenemos que definirlo. Nuestra intención es ser lo más claros posibles", admitió.

Finalmente, Velasco Carballo se refirió a las palabras del exárbitro Pierluigi Collina, principal responsable de la UEFA y quien de momento no considera que sea el momento de implantar el VAR, aclarando que él no tiene que "darle recomendación" alguna al italiano, así como el hecho de que la UEFA no tenga todavía el sistema no va a tener "diferencia" con el arbitraje en LaLiga Santander.

"La esencia es igual, el árbitro tendrá que pitar exactamente igual aquí que en la Liga de Campeones. La única diferencia es que cuando aquí se cometa un error manifiesto, no pasará nada", concluyó.