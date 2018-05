Diego Costa: "Hay que ir a ganar el Mundial, si pasa será la hostia"

31/05/2018 - 15:34

El jugador de la selección española Diego Costa cree que hay que tener "confianza" en que puedan ganar el Mundial de Rusia de este verano y que, dado el potencial del grupo y con algo de suerte, puede revalidar el título logrado en Sudáfrica 2010 y perdido en Brasil hace cuatro años, en un campeonato para olvidar.

LAS ROZAS (MADRID), 31 (EUROPA PRESS)

"Hay que tener confianza, sabemos que con los jugadores que tenemos y si la gente está enchufada, si las cosas y la suerte nos acompaña, ¿por qué no? Hay que ir a ganar, a intentar lo máximo que es ganar. Si pasa será la hostia", se sinceró Diego Costa en rueda de prensa.

El delantero cree, además, que no hay que tener miedo de ningún rival, ni de Brasil. "¿Brasil en una final? Jamás sería un problema, lo firmaría ahora. Brasil tiene todas las condiciones para llegar por los jugadores que tiene. Es favorita, sería lindo y ojalá pudiera jugar esa final", auguró.

Pero antes de poder hacer cábalas sobre una final, deben coger tono y ritmo. Y él, personalmente, aseguró estar mucho mejor que antes de la cita de Brasil 2014. "Me encuentro bien, es muy relativo porque hay jugadores que cuando acaban la temporada no están bien. Yo sí me encuentro bien, estoy mejor y en forma", aseguró.

Además, el de Lagarto está mucho más integrado al grupo de Julen Lopetegui. "Ha cambiado, todo lo que pasó con la lesión, el Mundial en Brasil con la gente... Va pasando el tiempo y va mejor con los compañeros, estoy a gusto. Puedo ayudar. Es una buena pelea por estar entre los once y poder jugar, estoy cómodo y muy contento", apuntó.

En cuanto al duelo contra Portugal y Cristiano Ronaldo en la fase de grupos, el rojiblanco consideró que el jugador del Real Madrid es el máximo garante de las opciones lusas. "Si Portugal tiene ocasión de ganar el Mundial es porque tiene un jugador como Cristiano. Es diferente a los demás, siempre va a marcar las diferencias. Ojalá que contra nosotros no esté bien", manifestó.