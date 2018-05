Deschamps: "Zidane será seleccionador de Francia algún día"

31/05/2018 - 20:05

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, cree que "Zidane será seleccionador" de su país algún día porque le parece "lógico", a la vez que ha reconocido "imaginar lo que le llevó a tomar la decisión" anunciada este mismo jueves por el ya extécnico del Real Madrid.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Yo no tengo las llaves, las tiene mi presidente (Noel Le Graet). No sé lo que él (Zidane) decidió. Por ahora, creo que quiere descansar, junto a su familia y sus seres queridos. Será seleccionador algún día. ¿Cuándo? No puedo decirlo, pero me parece lógico. Sucederá cuando tenga que suceder", declaró en sala de prensa antes del duelo de este viernes de preparación para el Mundial de Rusia ante Italia.

Además, preguntado por su opinión sobre Zidane y su despedida del Real Madrid, el preparador francés ha afirmado que si la "ha tomado" es porque "está convencido de que es lo mejor para él". "Es su decisión, lo respeto. Conociendo a 'Zizou', tuvo que pensarlo durante mucho tiempo. Viendo lo que hizo durante tres años, algo fantástico, puedo entender que haya tomando esa decisión", valoró.

Respecto a la decisión de dejar el club blanco en la cima con tres 'Champions' consecutivas, Deschamps ha manifestado que "tiene esa libertad". "Algunos la toman, otros no. Nos conocemos lo suficiente, tenemos un respeto mutuo, puedo imaginar lo que le llevó a tomar esta decisión. No veo por qué cambiaría ahora que es entrenador y tiene una carrera, como cuando era jugador, es decir, fuera de lo común", señaló.

Además, sobre si dejaría la selección francesa en lo más alto, ganando el Mundial, el seleccionador ha destacado que "nada puede" hacerle "perder la calma y serenidad". "Me imagino que las noticias marcarán los debates. No sueño, no me imagino, estoy en mi vida diaria para asegurarme de que todo vaya lo mejor posible. Pero espero que me hagan la pregunta nuevamente", señaló entre risas, apuntando a un posible triunfo en Rusia.