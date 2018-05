Berizzo: "El Athletic es un reto, un club con una filosofía que ha generado un alma"

31/05/2018 - 20:56

El nuevo entrenador del Athletic Club, Eduardo Berizzo, declaró en su presentación que afronta "un reto" poniéndose a las órdenes del club rojiblanco, equipo que posee una "determinada filosofía e idiosincrasia que ha generado un alma" y aseguró que la última temporada realizada por el conjunto bilbaíno invita a "una reacción" de cara a la próxima campaña.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"El motivo que me trajo aquí fue la ilusión de pertenecer a un club como este. Cuando uno viene como rival del Athletic se siente una atmósfera especial, es un club con determinada idiosincrasia y filosofía que ha generado un alma. Quiero ser parte de este sentimiento, también hay razones técnicas y también afectivas después de escuchar el consejo de mucha gente que me ha recomendado estar aquí", afirmó en la sala de prensa de San Mamés.

El técnico apuntó que tiene "un reto" por delante y espera devolver la confianza depositada. "Para mí es un honor estar aquí, es un reto enorme defender los valores comunes que tenemos. Agradezco la elección y espero devolver la confianza con trabajo. Espero hacer al Athletic mejor y encontrar una manera de jugar propia con un estilo definido que nos permita ganar partidos", señaló.

El argentino reconoció haber tenido buenas referencias a la hora de fichar por el cuadro vasco. "He hablado con algún entrenador. Cuando Marcelo me preguntó por el Athletic no lo dudé y lo mismo recibí antes de estar aquí hoy. Mi deseo era estar en la atmósfera de esta ciudad y de este estadio. También recibí un consejo de Luis Bonini", indicó.

Uno de los nombres de los que más se habló en sala de prensa fue el de Marcelo Bielsa, ex entrenador del Athletic. "Marcelo es un espejo donde mirarme, ha sido un gran constructor en mi manera de entrenar, lo he disfrutado siendo su jugador y también perteneciendo a su cuerpo técnico. Estoy muy empapado de sus ideas futbolísticas. Cuando uno está al lado de una persona como él se tiende a la comparación, pero siento decepcionarlos porque voy a estar en desventaja. Es un gran entrenador y una gran persona. Me unen muchas cosas", manifestó.

El 'Toto' hizo balance a la anterior campaña realizada por José Ángel 'Kuko' Ziganza. "Contestaré como espectador por respeto al colega que había antes. La temporada nos invita a una reacción, eso es lo que imagino hacer. Todo el mundo siente que no ha sido la mejor temporada que se podría realizar y esto nos desafía para la próxima", explicó.

"QUIERO QUE MI EQUIPO MANDE EN EL PARTIDO A PARTIR DEL BALÓN"

Berizzo dejó clara la idea que quiere ver en su nuevo equipo. "Me encantaría ver un equipo protagonista, que se instala en campo rival, que mande en el partido a partir del balón y cuando se pierda tener un sistema defensivo que nos permita atacar con tranquilidad. Me encanta que mi conjunto se mueva y tenga imaginación en ataque, creo mucho en la solución colectiva, respetando las habilidades individuales. Esto coincide con el Athletic", añadió.

El de Cruz Alta opinó que una de las claves de su equipo es el equilibrio entre jóvenes y veteranos. "Cuando vine con mis equipos a San Mamés jugué buenos partidos pero siempre terminé perdiendo, aunque sé por qué. La plantilla ofrece un equilibrio entre jugadores jóvenes y veteranos, toda plantilla necesita eso", agregó.

Berizzo hizo alusión a los dos fichajes realizados por su equipo hasta el momento: Ander Capa y Cristian Ganea. "Los dos fichajes me agradan, son interesantes. La plantilla requiere ver las cosas con más profundidad, no he pedido aún ningún fichaje. Estoy recién llegado y necesito una mejor evaluación de todo. Necesitamos una plantilla sólida donde todos se sientan protagonistas para jugar cada vez mejor", afirmó, sin querer hablar tampoco de posibles llegas de renombre como Fernando Llorente o Ander Herrera.

"ESTOY CONTENTO DE VOLVER A COMPETIR Y HACERLO DONDE LO VOY A HACER"

Después de su marcha del Sevilla en diciembre de 2017, poco después de conocerse que padecía cáncer de próstata, el técnico se mostró feliz de volver a la competición. "Me gusta estar en contacto con el trabajo, motivar a mi plantilla. Uno extraña volver a competir. Estoy contento de volver a hacerlo y muy contento de hacerlo donde lo voy a hacer, pero hay que saber que cada entrenador tiene una personalidad, un método. Nadie puede entrenar como Bielsa si no es él ni como Valverde si no es él", recalcó.

En este sentido, el entrenador habló sobre Yeray Álvarez, que padeció cáncer testicular. "Somos dos víctimas comunes de la enfermedad, en su momento le felicité por su valentía, me alegro mucho de su recuperación y ahora le entiendo mucho más. En la vida pasan cosas que ponen a prueba nuestra superación. Vi su mensaje y lo contacté a partir de él, le expresé admiración. Lo mío fue más breve pero en esta lucha, la de ganar a nuestros rivales, estaremos codo a codo", señaló.

Además, el presidente del club, Josu Urrutia, se mostró convencido de que el perfil de Berizzo encaja en el equipo. "Muchas veces los periodistas se preguntan cuándo nos empieza a interesar un entrenador. Nosotros tenemos siempre un código con el que actuamos. Cuando hablé con Marcelo Bielsa para convencerle de que entrenara al Athletic y cuando hablaba con Ernesto Valverde, el nombre de Berizzo salía algunas veces. Él está aquí porque cuadra con nosotros, sabemos que tiene ambición, tenemos un perfil establecido desde 2011 hacia adelante", declaró.