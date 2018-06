(Previa) La última jornada decide dos plazas de promoción y una de descenso

1/06/2018 - 16:29

La última jornada de LaLiga 1,2,3 se disputará de forma casi íntegra este sábado a partir de las 20.30 horas, cuando un total de once equipos, la mitad de los que integran la competición, dilucidarán sus futuros en las peleas que siguen en liza: dos plazas de promoción y una de descenso.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

A excepción del intrascendente Lorca-Sevilla, el desenlace de la segunda división se agrupa en menos de dos horas de nervios en casi todos los estadios de la categoría. Uno sueñan con acompañar al Rayo Vallecano y al Huesca a la Liga Santander y otros, con no caer a Segunda B junto con Barcelona B, Lorca y Sevilla.

En la pelea por la promoción, el Sporting y el Real Zaragoza tienen asegurada su presencia y un total de cinco equipo pugnan por los otros dos billetes para el 'playoff': Cádiz (64 puntos), Valladolid (64), Osasuna (64), Numancia (62) y Oviedo (62). Terreno abonado para dobles, triples e incluso cuádruples empates en esta LaLiga 1,2,3 donde la igualdad ha vuelto a ser la nota predominante durante todo el curso.

El partido de más temperatura se disputará en el José Zorrilla, donde se enfrentarán Valladolid y Osasuna sabiendo que el ganador tendrá puesto asegurado en la promoción y el perdedor verá esfumada cualquier posibilidad de ascenso, mientras que l empate les haría sacar a ambos la calculadora. De este duelo directo puede beneficiarse el Cádiz, el equipo que a priori tiene el objetivo más a mano y que visitará a un Granada que ya no se juega nada.

Ascenso y permanencia se pondrán en juego en Soria, donde el Numancia recibe a la Cultural Leonesa. El equipo local necesita ganar y que no lo haga el Cádiz, y en cualquier otro supuesto tendrá que hacer cuentas. Por último, el Oviedo es quien más complicado lo tiene, ya que necesita vencer en casa a un Huesca casi de vacaciones y que se produzca la siguiente carambola: que pierda el Cádiz, no gane el Numancia y no haya empate en Valladolid.

EL ALMERÍA, JUEZ Y PARTE EN EL DESCENSO

En cuanto a la lucha por el descenso, el Almería (47) es el principal candidato y será de Segunda División B si cae en su visita a un Lugo que no se juega nada. Cualquier otro resultado en el Anxo Carro obligará a encender la calculadora al equipo andaluz y también a los otros cinco clubes que aún no respiran tranquilos.

Por delante del Almería, Alcorcón (49) y Nàstic (49) tienen una pequeña ventaja sobre Córdoba (48), Cultural Leonesa (48) y Albacete (48). Todos ellos dependen de sí mismos y asegurarán la permanencia si saldan con triunfo sus respectivos encuentros.

A priori, el compromiso más exigente es el de la Cultural en Los Pajaritos, mientras que Alcorcón, Nàstic y Albacete afrontan compromisos ante tres clubes que nada se juegan: Reus, Rayo y Tenerife, respectivamente. Además, el Córdoba quiere concluir su impresionante remontada recibiendo a un Sporting que necesita un punto para asegurar la tercera plaza.

--PROGRAMA DE LA ÚLTIMA JORNADA.

-Viernes.

Lorca - Sevilla Atlético 21.00.

-Sevilla.

Alcorcón - Reus 20.30.

Barcelona B - Real Zaragoza 20.30.

Córdoba - Sporting Gijón 20.30.

Gimnastic - Rayo Vallecano 20.30.

Granada - Cádiz 20.30.

Lugo - Almería 20.30.

Numancia - Cultural Leonesa 20.30.

Real Oviedo - Huesca 20.30.

Tenerife - Albacete20.30.

Valladolid - Osasuna 20.30.

--CLASIFICACIÓN.

PTSPJPGPEPP GFGC.

1 Rayo Vallecano7641211376746.

2 SD Huesca 7541211286038.

3 Sporting de Gijón7141218 12 6037.

4 Real Zaragoza 6841191111 5544.

5 Cádiz CF6441161694127.

6 Real Valladolid CF 6441181013 6755.

7 Club Atlético Osasuna 6441161694432.

8 CD Numancia de Soria6241171113 5040.

9 Real Oviedo6241171113 5247.

10 Granada CF 5841161015 5349.

11 CD Tenerife5841151313 5749.

12 CD Lugo 5441159 17 3847.

13 CF Reus Deportiu 5241121613 3139.

14 AD Alcorcón4941111614 3442.

15 Gimnàstic de Tarragona 4941147 20 4250.

16 Córdoba CF 4841146 21 5465.

17 CyD Leonesa4841111515 5365.

18 Albacete Balompié4841111515 3445.

19 UD Almería 4741121118 3744.

20 FC Barcelona B4441101417 4652.

21 Sevilla Atlético 32417 1123 2858.

22 Lorca FC30417 9 25 3567.