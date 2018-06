Pochettino: "Firmé cinco años con el Tottenham hace diez días, no sé que pasará mañana"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha asegurado este jueves que tiene un "compromiso máximo" con su actual equipo, para las próximas cinco temporadas y tras renovar hace apenas unos días, y ha añadido que es feliz en Londres y que ello es lo más importante por mucho que los rumores le sitúen en el banquillo del Real Madrid tras la marcha de Zinedine Zidane.

"Cada uno sacará su interpretación de lo que vaya a decir. No pasa por mí, tengo un compromiso de cinco años con el Tottenham, estoy muy feliz de estar allí y mi compromiso es máximo. Que fluya, a relajarnos y a disfrutar del momento y que pase lo que tenga que pasar", manifestó Pochettino a los medios tras la presentación en Barcelona de su libro 'Un mundo nuevo. Diario íntimo de Pochettino en Londres'.

En este sentido, pese a reconocer que el Real Madrid tiene una estructura "impensable" para otros clubes y que la expectación que se genera es "inmensa", aseguró que se toma "con total naturalidad" y sin que le afecte esos rumores ya que está encantado en el Tottenham Hotspur.

"Estoy en un proyecto espectacular, donde la motivación es tremenda, acabo de renovar hace 10 días por 5 años. Estoy contento y feliz de que la gente en Tottenham esté contenta conmigo después de 4 años, que ya es mucho decir. El fútbol te deparará circunstancias que no esperas, lo más importante es el disfrutar el hoy y hablar de realidades, no de suposiciones que no ayudan a nadie", aportó.

Pochettino recalcó que el proyecto con los 'Spurs' es "muy atractivo". "Entiendo los rumores, pero así es nuestra vida y el deporte que hemos elegido; una pasión que se transmite. Estoy muy contento y firmé un contrato hace diez días, no sé qué pasará mañana pero lo asumiré. Lo más importante es disfrutar cada día", aseveró.

Además, tras destacar la valentía que tuvo en su momento para ir a España como futbolista, o para empezar su carrera como técnico, fue preguntado por si esa valentía era necesaria ahora para, sea quien sea el nuevo entrenador blanco, coger el Real Madrid actual tras la buena y exitosa época de Zidane.

"El Real Madrid ha ganado cuatro 'Champions' en los últimos cinco años, tres seguidas. Zidane tiene un mérito enorme y soy un gran admirador, pero hablamos de los mejores futbolistas, una plantilla capaz de ganar tres 'Champions'. ¿Piensas que hay que ser valiente para coger una plantilla así? Yo pensaría lo contrario, hablamos de uno de los mejores equipos de la historia", se sinceró.

Ante tantas preguntas sobre el Real Madrid y su futuro, tirando de buen humor, el argentino subrayó que quedó claro que lo sucedido con Zidane este jueves no ha hecho más que "incrementar la expectación" sobre su libro. "Estoy muy contento en el Tottenham", concluyó el técnico argentino.

Y sobre su libro, en el que narra una temporada a los mandos del conjunto londinense, indicó que es un proyecto "totalmente diferente" al que algún día se habría imaginado de participar. "Es un diario, más que un libro, de un año en el Tottenham. Ha sido magnífico, con la ayuda de mi cuerpo técnico y de mi familia", manifestó.

"Este proyecto de este libro es emocionante, esa motivación y excitación porque la gente lo lea y pueda sentir emociones es algo que nos reconforta. Los sueños no caen porque sí, sino que caen porque tienes la determinación y la gracia de ir a buscarlos", destacó.