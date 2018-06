Presa: "Trejo y Chori Domínguez deberían estar en la lista de Sampaoli"

Madrid, 1 jun (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró a EFE este viernes que los argentinos Oscar Trejo y 'Chori' Domínguez deberían "estar en la lista de veintitrés jugadores" del seleccionador Jorge Sampaoli para el Mundial de Rusia.

"Trejo y Chori son dos jugadores top. Tendrían que estar en la lista de veintitrés jugadores de Jorge Sampaoli para el Mundial", dijo Presa, que justificó su decisión en su labor de apoyo a Leo Messi.

"Leo Messi no tiene gente de creatividad a su lado en esa zona de juego. Messi necesita apoyo. Argentina no tiene jugadores de creación y no hay nadie que controle el centro del campo", comentó Presa.