El mérito de Simeone: su mensaje no caduca tras más de seis años como técnico del Atlético de Madrid

Guardiola, Zidane, Luis Enrique o Mourinho no duraron más de cuatro años

Charla antes de la final de la Europa League. Imagen: Reuters

Diego Pablo Simeone es un entrenador en vías de extinción. El argentino lleva seis años y medio entrenando al Atlético de Madrid, un logro para los tiempos que corren. Hombres de la talla de Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, Jose Mourinho, Luis Enrique o Zinedine Zidane no aguantaron la presión y evidenciaron un desgaste con la plantilla tras años de éxito. La ley del fútbol dice que un entrenador de máximo nivel no aguanta más de cuatro años en un banquillo. Con el Cholo eso no ocurre.

El rojiblanco es quizá uno de los técnicos más exigentes del mundo del fútbol, y su capacidad para convencer o transmitir a sus jugadores que tienen que estar pendientes de defender durante los 90 minutos es algo extraordinario que solo se ve en el Atlético de Madrid.

Y lo más sorprendente es que sus jugadores no se cansan de escuchar su mensaje partido tras partido. Por lo menos su núcleo duro: Godín, Saúl, Koke, Filipe, Gabi o Griezmann. Otros como Thomas, Giménez, Lucas, Correa o Vitolo ya han entrado en la dinámica que pide Simeone. Después de dos años sin títulos (en las temporadas 15-16 y 16-17) el equipo volvió a demostrar que el mensaje del argentino no caduca con la consecución de la Europa League.

Tras varios años al máximo nivel, es una tendencia que los entrenadores dejen el banquillo por varias razones, aunque todos justifican su salida por un desgaste con la plantilla. El mensaje ya no llega como antes y ya no convencen a todos sus jugadores. El último caso ha sido Zidane. "Ser entrenador desgasta y en el Madrid más que en otro sitio", reveló Zidane en febrero de este 2018.

Gabi, su máximo exponente dentro del terreno de juego, habló tras ganar la Europa League de lo que ha creado Simeone todos estos años: "Ha creado una manera de trabajar y sentir del Atlético de Madrid que nos está dando unos resultados muy grandes y, a partir de ahí, todos hemos crecido. El club ha crecido, los jugadores hemos crecido, el 'míster' ha crecido... Nuestra manera de trabajar se ha convertido en una referencia para muchos de los equipos de Europa y esperemos seguir en este nivel mucho tiempo", declaró.