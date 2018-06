Dani García: "Desde que tomé la decisión de salir del Eibar lo mejor que me podía pasar era venir al Athletic"

4/06/2018 - 15:40

El centrocampista Dani García ha reconocido este lunes, en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club, la ilusión que le supuso la llamada del club bilbaíno, cuyo fichaje era "lo mejor" que le podía pasar desde que decidiese dejar el Eibar.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Primero agradecer a Josu (Urrutia) y a todo el club por lo que han confiado en mí. Desde que tomé la decisión de salir del Eibar lo mejor que me podía pasar era venir al Athletic. Mi representante me decía que teníamos opciones de salir y yo le preguntaba todo el rato a ver si había llamado el Athletic y cuando me decía que no me llevaba una desilusión porque para mí era una ilusión jugar en un club tan importante", señaló García ante los medios.

Por ello, cuando conoció el interés rojiblanco, el de Zumárraga tuvo "ya la certeza" de que debía recalar en el club vizcaíno. "Estoy muy contento de estar aquí, para mí era un sueño jugar en Primera y estar aquí es un sueño más y me lo tomo como un premio", aseguró.

Consciente del reto que le espera y la competencia en la medular, el medio cree que "en todos los equipos hay esta competencia". "Sé que en el mediocampo del Athletic hay muchos jugadores que han sido internacionales y que han dado un nivel muy alto". "Creo que esa exigencia me va a venir bien a mí para saber hasta que nivel puedo llegar", advirtió.

"A todos los compañeros con los que comparto posición les conozco y creo que cada uno somos diferentes en la posición. Yo creo que soy un jugador defensivo, táctico, y creo que puedo aportar un equilibrio al equipo que, siendo egoísta, es necesario", agregó al respecto.

En cuanto al que será su nuevo entrenador, el argentino Eduardo Berizzo, García se mantiene "intrigado de saber que idea tiene". "Porque no sé si quiere tener más la idea del Celta o la del Sevilla pero creo que ha hecho unas grandes campañas", confesó el guipuzcoano, que todavía no ha tenido "contacto" con el 'Toto'.

Además, el centrocampista no considera que no portar el brazalete de capitán como hacía en el club 'armero' vaya a ser una desventaja. "Cuando no era capitán también tenía una jerarquía alta y aquí pues intentaré ayudar en lo máximo que pueda", se sinceró, aclarando que esa "responsabilidad grande" en su anterior equipo fue lo que hizo que no dijese nada sobre su futuro hasta que concluyó al temporada.

"Yo no soy el salvador del Athletic ni mucho menos. Desde hace años vengo viniendo a San Mamés a ver el Athletic y creo que han dado un rendimiento de la 'leche'. Se viene haciendo Europa muchos años seguidos y creo que por un año malo nos quedamos con ese año malo y lo malo es que en el fútbol la gente se queda con el último recuerdo. Hay que tener toda confianza del mundo tanto en mí como en todos los compañeros y creo que la competitividad que va a haber se verá reflejada en el campo. Ojalá haya un año bueno", sentenció el futbolista vasco.