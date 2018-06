Messi y ganar un Mundial: "No es bueno que tu deseo se convierta en obsesión"

4/06/2018 - 17:01

El capitán de Argentina Leo Messi ha comentado que ha aprendido que no era "bueno" para él dejar que su "deseo" de ganar un Mundial absoluto con su país se convirtiera en una "obsesión", ya que así las posibilidades de triunfar bajan, y ha comentado que de cara a Rusia confía en que la albiceleste pueda ir a más.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"Con el paso de los años también comprendí que no es bueno si dejas que tu deseo se convierta en una obsesión, porque la presión aumenta y las posibilidades de hacerlo realidad normalmente disminuyen", comentó en una entrevista para la revista 'Paper'.

Messi, que posa en la portada con una cabra ('goat', en inglés, por 'greatest of all times' --'el mejor de todos los tiempos'--), niega que se considere el número uno de la historia. "No me considero el mejor, creo que soy un futbolista más. En la cancha al final somos todos iguales cuando comienzan los partidos. Siempre trato de superarme. Siempre fui así", aseguró.

Quizá, con ese Mundial de Rusia que está a punto de empezar en su palmarés, estaría más cerca de serlo. Pero pide prudencia. "Será importante trabajar bien en la preparación porque en las eliminatorias estuvimos luchando hasta el final y tampoco tuvimos demasiado tiempo para prepararnos", recordó.

"Tenemos todavía que hacernos más fuertes como equipo para ser candidatos y poder estar al nivel de otras selecciones como Francia, Alemania, Brasil o España. Pero Argentina es candidata siempre, da igual cómo llegue. Siempre aspiramos a lo máximo y buscaremos ir poco a poco, pero firmes para conseguir ir avanzando en el torneo", concluyó.