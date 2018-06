Fernando Torres anunciará su futuro "en dos semanas seguramente", según su padre

4/06/2018 - 17:22

El exjugador del Atlético de Madrid Fernando Torres anunciará de manera oficial su nuevo club "en dos semanas seguramente", según anunció su padre, José Torres, quien deseó que esta elección le permita "estar bien y ser feliz".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"No sé dónde acabará, pero seguro que no será en Europa, será bien lejos. No se sabe todavía, eso lo dirá en poco tiempo, dos semanas seguramente", explicó José Torres durante el VIII Simposio de Prevención en el Fútbol y en el Deporte celebrado este lunes en el Comité Olímpico Español (COE).

El padre del delantero confió en que 'El Niño' elija un nuevo equipo donde "esté bien y sea feliz", no teniendo preferencia entre Japón o Estados Unidos. "Mi hijo es mayor de edad desde hace muchos años. Estoy seguro de que está capacitado para tomar decisiones propias, así que no soy quien para contestar", explicó.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, tampoco quiso dar detalles acerca de la elección del canterano rojiblanco, quedándose únicamente con su paso por el equipo madrileño, donde demostró ser un "matrícula de honor" como persona.

"Yo he tenido la suerte de que, durante toda su estancia, yo era o vicepresidente o presidente, entonces prácticamente hemos tenido una relación fantástica. Al final, no hay ningún atlético que no sea de Fernando Torres", reconoció Cerezo.