Umtiti: "No quería irme, nunca he pensado en dejar el Barça"

4/06/2018 - 17:21

El jugador del FC Barcelona Samuel Umtiti ha asegurado este lunes tras renovar hasta 2023 que "nunca" ha pensado en dejar el club que es como su "casa" ahora mismo y del que es seguidor desde niño, ha dejado claro que no quiso irse pese a los rumores que apuntaban a ello y ha augurado y deseado ganar más títulos como blaugrana.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"No quería irme, estoy en el mejor equipo del mundo con Messi y los mejores. Desde que hablamos de renovar, quería renovar. Nunca he pensado en dejar el Barça, es mi equipo desde pequeño y espero ganar títulos aquí", aseguró en rueda de prensa en el Camp Nou.

Umtiti, "muy feliz y muy orgulloso" de poder renovar, aseguró que su sueño continúa. "Ahora quiero quedarme hasta... no sé... jajaja... Vale quince años, pero luego hablamos del contrato, ¿no? Estoy muy feliz, muy contento, tengo la confianza de todo el mundo y por eso no voy a irme de aquí, es mi casa", reiteró.

Pese a los rumores suscitados por aquella entrevista que dio en Francia en la que parecía abrir las puertas de salida del club, explicó que no quiso decir nada por estar concentrado con su selección, pero que tenía claro que su prioridad era seguir siendo blaugrana.

"La verdad es que se han dicho muchas cosas, pero mi prioridad era renovar aquí. Es mi casa y es mi sueño jugar aquí con los mejores, para mí es el mejor club del mundo. No me veía jugando en otro sitio, estoy muy feliz aquí. Las cifras no son mi problema, quiero jugar y ganar títulos", argumentó.

No cree, en este sentido, que esas dudas en el entorno sobre su futuro le afectaran en cuanto a rendimiento en el campo. "No me ha afectado, estaba preparado. Sabía que quería renovar, era lo más importante. Estaba un poco tocado de la rodilla, por eso no estaba al cien por cien. Las renovaciones son así, así es el fútbol, pero no estaba afectado por este tema", recalcó.

Además, cree que la próxima temporada el Barça tendrá un equipo "espectacular". "Se ficharán buenos jugadores y que vamos a poder pelear por todos los títulos. Me quedo porque no estoy aquí por el dinero, que es muy importante, pero lo es más ganar títulos. Para mí Iniesta es un ejemplo de ganar todo y quiero hacer lo mismo", redondeó.

Ya sin Iniesta, le queda en el equipo un compañero esencial como Gerard Piqué. "Fue uno de los jugadores con los que tuve un entendimiento muy bueno, nos gusta reír y me ha ayudado a progresar a su lado y con el resto de compañeros. Es una felicidad trabajar cada día al lado de estos jugadores, por eso he podido mejorar estos dos años", celebró.

La prioridad de cara al año próximo es, venga quien venga, ganar la 'Champions'. "Sí, cuando juegas en el Barça tienes que luchar por ganar todos los partidos y títulos, para mí la 'Champions' es la mejor competición y tenemos que ganarla. Tenemos que trabajar mucho más el año que viene para tener la 'Champions'", se sinceró.