Mateu Lahoz: "Ha habido noches en las que me ha costado conciliar el sueño"

4/06/2018 - 19:21

El colegiado español Antonio Mateu Lahoz declaró que ha habido noches en las que le ha costado "conciliar el sueño" debido a algunas decisiones arbitrales en las que podría "haber hecho más" y aseguró que hoy día no se entiende ser "un buen árbitro" sin "dos buenos asistentes".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"En ese momento de estrés, cuando tienes que decidir, cuando escuchas una voz amiga es... el arbitraje es vida. Ha habido noches en las que me ha costado conciliar el sueño y me ha costado dos o tres días analizarlo, incluso estando con mi mujer y mis hijos tomando una caña. Hay gente que somos así, nos machacamos. Me cuesta más abordar esas situaciones en las que podría haber hecho más", señaló en la entrevista que emitirá íntegra este martes a las 23.30 horas Gol TV.

El valenciano reconoció que no sería "nadie" sin sus dos asistentes. "Yo no soy nadie sin mi equipo, es imposible de entender hoy día que puedas ser un buen árbitro sin tener dos buenos asistentes. Siempre se lo digo a ellos. No me hables cuando tengas la seguridad absoluta, y, de la misma forma, no me provoques silencios. Cuando algo ocurre, dime lo que tú has visto y ya lo gestiono yo, pero dime lo que ves porque igual sumamos entre todos", indicó.

Además, el trencilla dejó clara la idea que tiene sobre un terreno de juego. "Si yo he visto algo y un compañero me dice que es diferente, lo siento mucho pero voy a priorizar lo que yo he visto. Tengo que seguir arbitrando con lo que yo sé. Lo que nunca voy a permitir es que algo que suceda en un partido merme mi potencial. Nadie es tan necio de hacer dos errores, soy un profesional, un deportista profesional que hipoteco a mi familia y quiero darles lo mejor", sentenció.