Yaya Touré estalla contra Guardiola: "Finge no tener problemas con la gente de color"

4/06/2018 - 20:15

El futbolista marfileño Yaya Touré ha asegurado que el entrenador Pep Guardiola, con el que coincidió en el FC Barcelona de 2008 a 2010 y en el Manchester City de 2016 a 2018, fue "cruel" con él, deslizando que su falta de minutos no se debió a "una cuestión física", sino a que tiene "problemas" con los jugadores "africanos", aunque "finge" no tenerlos.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

"Quiero ser yo el que rompa el 'mito Guardiola'", declaró en una entrevista a 'France Football' que saldrá íntegra este martes en la revista. "Ha sido cruel conmigo. ¿Realmente crees que el Barcelona podría haber hecho eso con Iniesta? Llegué a preguntarme si era por mi color -de piel-. No soy el primero en hablar de estas diferencias en el tratamiento. En el Barça, algunos también se lo han preguntado", añadió.

En este sentido, afirmó que el técnico catalán tiene problema con jugadores de África. "Quizás nosotros, los africanos, no siempre somos tratados de la misma manera que los demás. Cuando te das cuenta de que a menudo tiene problemas con los africanos donde quiera que va...", manifestó.

"Él finge no tener problemas -con la gente negra-, porque es demasiado inteligente como para que le pillen. Nunca lo confesó. Pero el día en que uno de sus equipo tenga cinco africanos no nacionalizados en el campo, ¡te prometo que le envío una tarta!", bromeó.

El exjugador azulgrana incidió en que su falta de minutos con el de Santpedor no tuvo que ver nada con el estado físico. "Traté de entenderlo, incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los entrenadores físicos. Y cuando me di cuenta de que eran tan buenas o mejores, tanto en el entrenamiento como en el partido, como las de aquellos que jugaban y que eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física", explicó.

Además, llegó a asegurar que podría ser incluso un tema de celos por su protagonismo. "No sé por qué pero tengo la impresión de que -Guardiola- estaba celoso, me tomó por un rival. Como si le hiciera un poco de sombra", concluyó.