Gholizadeh se queda fuera de la convocatoria de Irán, rival de España en el Mundial

4/06/2018 - 20:35

El entrenador de la selección de fútbol de Irán, el portugués Carlos Queiroz, dejó al delantero Ali Gholizadeh fuera de la lista definitiva para el Mundial, que dio a conocer este lunes, mientras que el ariete del AZ Alkmaar Alireza Jahanbakhsh fue incluido tras terminar la temporada pasada como el máximo anotador de la liga holandesa con 21 goles.

LONDRES, 4 (Reuters/EP)

Irán, que jugará su quinto Mundial, debutará el 15 de junio en San Petersburgo ante Marruecos en el Grupo B, en el que también se medirá con España y Portugal.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Alireza Beiranvand (Persépolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan) y Amir Abedzadeh (Marítimo, Portugal).

DEFENSAS: Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny, Rusia), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad, Catar), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende, Bélgica) y Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

CENTROCAMPISTAS: Ehsan Haji Safi (Olympiacos, Grecia), Karim Ansarifard (Olympiacos), Masoud Shojaei (AEK Atenas, Grecia), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal) y Saeid Ezatolahi (Amkar Perm, Rusia).

DELANTEROS: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar, Holanda), Ashkan Dejageh (Nottingham Forest, Inglaterra), Mehdi Taremi (Al-Gharafa, Catar), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen, Holanda), Saman Ghoddos (Ostersunds, Suecia), Sardar Azmoun (Rubin Kazán, Rusia) y Vahid Amiri (Persépolis).