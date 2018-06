Del Bosque será premiado por la Fundación Mapfre por su trayectoria y valores

5/06/2018 - 13:43

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente Del Bosque recibirá de S.M. la Reina Doña Sofía el 'Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez' de la Fundación Mapfre, el próximo 14 de junio en Madrid, en reconocimiento a "una trayectoria profesional caracterizada por haber transmitido valores como la humildad, generosidad y capacidad de esfuerzo".

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El galardón reconoce especialmente "su apoyo y visibilidad hacia los colectivos que más atención necesitan". El exentrenador salmantino ha contribuido a la investigación de las enfermedades raras mediante la colaboración con la Federación Española (FEDER) y es embajador de la Fundación Síndrome de Down, además de ser colaborador de la asociación no lucrativa 'Save the Children'.

Por otro lado, el salmantino ofrece apoyo a las organizaciones no gubernamentales ALMA y a la red social de La Caixa, y colabora con el Hospital San Rafael de Madrid, con el que Vicente del Bosque ha colaborado en calendarios solidarios.

Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla La Mancha y se le concedió en 2011 el título de Marqués. Su contribución con proyectos solidarios en el extranjero, especialmente en Latinoamérica, ha velado por la defensa de los derechos de las personas con Síndrome de Down.

El ex seleccionador nacional es también partícipe del desarrollo de los campus de verano deportivos que llevan su nombre, en los que más de un millar de niños realizan deporte, desarrollan hábitos de vida saludable y aprenden valores como la amistad, el compañerismo y la integración.