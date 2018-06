¿Merece la pena el fichaje de Neymar por el Real Madrid?

No hombre no. El Real Madrid ha conseguido 4 de las ultimas 5 champions. No necesita ningún Neymar o similar por 200 millones.



Y si Ronaldo se quiere ir que pague la clausula que es de 1000 millones y si no le gusta al banquillo hasta que cumpla el contrato y luego se podrá ir.



Para sustituir a Ronaldo se puede poner a Mayoral, a De Tomás o repescar al del Lyon