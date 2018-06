Rubiales: "Haremos todo lo posible para que UEFA vea que queremos celebrar la Euro 2020 en San Mamés"

5/06/2018 - 14:50

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó que han quedado "ya en hablar" con la UEFA para solucionar el problema existente con la organización en Bilbao de los tres partidos que acogerá San Mamés de la novedosa Eurocopa de 2020 y que harán "todo lo posible" para convencer al organismo que no quieren que le sea retirada.

LAS ROZAS (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

"Tenemos un problema. Hace seis o nueve meses la UEFA instó a la RFEF a crear un Consorcio para dinamizar que los tres partidos previstos en San Mamés puedan celebrarse, pero no se contestó claramente. Me encontré en Kiev con la UEFA y ya hemos quedado en hablar", señaló Rubiales en un encuentro informativo con los medios este martes, donde estuvo acompañado de Ana Muñoz, Andreu Subies y Miguel Bestard, vicepresidenta de Integridad y vicepresidentes Económico y de Fútbol Aficionado, respectivamente.

El dirigente insistió en que "hay problemas" y que desde el organismo continental "han planteado quitarle la plaza a Bilbao" para acoger estos partidos del torneo continental. "Así que tenemos que hacer todo lo posible para que la UEFA vea que la RFEF quiere aportar y que se celebren esos partidos", aseveró.

En este sentido, se refirió a la posibilidad de que la selección española juegue en el País Vasco y en Cataluña, dejando claro que no ve ningún problema siempre y cuando "sea de manera natural y el cuerpo técnico esté de acuerdo".

Rubiales también fue crítico con la posición de Juan Luis Larrea como miembro del Comité Ejecutivo de UEFA. "No se me ocurriría representar sin que el fútbol español me quisiera, quien debe ser es el presidente de la RFEF y la UEFA y la FIFA piensan igual. No pueden expulsarle, pero es una cuestión de principios. Hay fórmulas para articularlo y hay ganas de las instituciones deportivas", aseveró.

En cuanto al calendario y a la Supercopa de España, Rubiales insistió en que tiene "una tremenda voluntad por llegar a un acuerdo" para que sea a un solo partido, pero que deben "hablar con la televisión, el FC Barcelona, el Sevilla y LaLiga" y "entre todos ceder", aunque confirmó que de conseguirlo, su celebración sería entre el 11 y el 14 de agosto, fechas previstas, y que habría que "buscar un campo".

ACUERDO SOBRE LA FINAL DE COPA

Igualmente hay "discrepancia" sobre la final de la Copa del Rey con LaLiga, ya que Javier Tebas la querría el fin de semana del 20 de abril y la RFEF, el fin de semana de antes de la final de la Liga de Campeones del 1 de junio en el Wanda Metropolitano.

"Siempre he pensado que debe ser el último partido de la temporada y LaLiga entiende que no. Nos gustaría llegar a un acuerdo y no acudir a un arbitraje", apuntó, celebrando, en cambio, que Tebas le haya planteado "la posibilidad de jugar en el mismo fin de semana la final de la Copa de la Reina", y reconociendo que desean "elegir" la sede de la final copera "antes de las semifinales para las aficiones planifiquen sus viajes.

Además, tras la polémica en la entrega del trofeo en la final de la Copa de la Reina y que le pudiese haber molestado que Laura Rafols, capitana del FC Barcelona colocase una 'senyera', el expresidente de AFE resaltó que era una cuestión "protocolaria" y que las "banderas se deben poner después de la entrega".

Por otro lado, el máximo mandatario de la RFEF lamentó la mala nota dada por Transparencia Internacional España en su informe y admitió que el objetivo del año que viene es el "aprobado" y ya en el siguiente optar a "una nota altísima".

Finalmente, sobre la dimisión de Francisco Rubio como presidente del Comité de Competición, remarcó que la acepta, pero advirtió que "la temporada no ha terminado". "Por responsabilidad me gustaría que se produjese a final de temporada para no quedarnos en dos jueces, pero no puede obligarle", admitió.