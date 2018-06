Guardiola: "Ni yo voy al PSG ni Neymar vendrá al City"

5/06/2018 - 17:15

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado este martes en relación a las palabras de Neymar sobre que le gustaría trabajar a sus órdenes que ni él irá a entrenar al Paris Saint-Germain y que el brasileño tampoco fichará este verano por el City, así que lo ve complicado igual que el hecho de que el Real Madrid se haga con el jugador.

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

"Ni yo voy a ir al PSG ni él vendrá al City. ¿Al Madrid? Por lo que sé, salir de París no es sencillo, porque el PSG es el PSG, pero en el fútbol todo es posible", señaló a los medios antes de participar en el torneo de golf 'Costa Brava Legends Trophy' en el PGA de Caldes de Malavella.

Neymar comentó estos días a ESPN Brasil que le gustaría trabajar con Guardiola. "Yo siempre tuve ganas de trabajar con Guardiola. Es diferente. Yo llegué un año después que él se fue. Yo tengo muchas ganas de trabajar con él", alegó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por otro lado, Guardiola aseguró entender los motivos que tenga Zinedine Zidane para haber dejado el Real Madrid. "Si me explicase las razones lo comprendería. No sólo los entrenadores tienen desgaste, lo tiene los jugadores, los presidentes. Hay mucha exigencia en todos los sentidos. Se habrá ido por situaciones que habrá visto y no le gustaron", barajó.

"Admiro mucho a Zidane. Era uno de mis ídolos cuando jugaba y como entrenador lo hizo muy bien. Volverá temprano. Si se fue es porque lo sintió. No cualquiera se va del Madrid o del Barça de esta manera. Es como Luis Enrique, que tras ganarlo todo jugando muy bien y se fue", comparó con la salida de 'Lucho' del FC Barcelona.