Iniesta: "Este Mundial es más especial, pero no tengo en mi cabeza que sea mi último"

5/06/2018 - 17:41

El centrocampista Andrés Iniesta afronta "como el primero y como un reto muy grande" el Mundial de Rusia en el que la selección española debutará dentro de diez días, pese a que sea el último que va a disputar, aunque no descarta "seguir" todavía jugando con un combinado nacional del que es "optimista" de sus opciones en el torneo por contar "con una buena mezcla de juventud y experiencia".

LAS ROZAS (MADRID), 5 (EUROPA PRESS)

"Sí, es especial porque será mi último Mundial y eso lo hace más especial, pero no tengo en mi cabeza que sea el último sino el afrontarlo como el primero y como un reto muy grande. Venimos de dos decepciones y ojalá nos deje otro sabor", recalcó Iniesta este martes durante el 'Día de Medios' de la selección española.

En este sentido, dejó claro que no se le está haciendo "larga" su despedida del FC Barcelona. "He intentado saborear cada minuto y situación, para mí ha sido algo increíble y con esa sensación de la gente hacia mí. Lo que he vivido ha sido tras ganar la Copa y con la Liga prácticamente ganada, por lo que el nivel competitivo no era el mismo y no había peligro", comentó.

"Pero ahora viene un Mundial y todo esto no influye en el nivel futbolístico. No es fácil digerir todo, pero lo he llevado bien y he intentado que no me sobrepasase la situación. Siempre he tenido el cariño y respeto de la gente, pero es algo muy difícil de describir. Es muy grande lo que he sentido estos días", añadió el manchego.

Y aunque Rusia será su último Mundial, el exjugador del FC Barcelona no terminó de cerrar la puerta al combinado nacional, aunque tiene claro que no jugaría por lo que ha "hecho" en estos años sino porque estaría "en condiciones".

"El Mundial puede ser seguramente mi ultima aparición con la selección, pero una vez que acabe y analice todo y empiece en otro lado, veremos las circunstancias", indicó. "No descarto seguir, pero es difícil porque una vez salgo del Barça y ya sin la relación Barça-selección se me haría un poco difícil seguir aquí", puntualizó.

Iniesta no dudó en decir "horrible" cuando le preguntaron por Brasil 2014. "Nos fuimos cuando no esperábamos nadie que podía ser, fue una gran decepción, pero de esa lectura y de la Eurocopa de Francia tenemos que sacar que si no estamos al cien por cien cualquiera te va a ganar. Los pequeños detalles te pueden dejar fuera y todo cuenta", afirmó, recordando que Sudáfrica 2010 también les puede servir de "referencia" porque supieron "darle la vuelta" a la derrota del debut ante Suiza.

Ante los suizos cayeron por 1-0 y en Brasil por 1-5 ante Holanda. Ahora, tocará en Sochi la campeona de Europa, Portugal. "Lo tenemos que plantear como un partido muy complicado. Portugal siempre nos lo ha puesto difícil y es complicado hacerle daño. Hay que darle mucha importancia porque, más allá de lo de 2010, el debut siempre marca mucho e intentaremos sacar esos tres puntos", subrayó, optimista de que esta selección pueda "pelear por cosas buenas".

"SOY OPTIMISTA, TENEMOS UNA BUENA MEZCLA DE EXPERIENCIA Y JUVENTUD"

El centrocampista es pieza clave en el juego de España, marcado por una fuerte presión para recuperar el balón lo antes posible y que hay que "saber dónde hacerla y en qué momento". "Hay un momento para todo y es importante saber diferenciar", advirtió, antes de entrar en el tema de los delanteros y su falta de gol, "lo que se comenta más allá de otras cosas".

El nuevo futbolista del Vissel Kobe japonés remarcó que su estilo ha dejado claro que es "importante tener variantes para según que tipo de partidos", haciendo alusión a la importancia de la salida de Fernando Llorente en los octavos de 2010 ante Portugal. "La versatilidad del equipo es lo importante y hay que saber en qué momento usar uno u otro", reflexionó el manchego.

Este no le quiso dar demasiada importancia al físico porque considera que "muchas veces va relacionado al resultado". "Si no sale bien, seguramente diremos que los jugadores no estamos bien y si llegamos al final que estábamos muy frescos", incidió con una sonrisa. "Creo que llegamos bien, con una mezcla buena de juventud y experiencia, soy optimista de lo que puede hacer esta selección", agregó.

Iniesta, que tuvo que vivir un "proceso" hasta asentarse definitivamente como indiscutible, sabe de la importancia de los más jóvenes, que tienen "una oportunidad porque un Mundial es algo único". "Espero que sigan mostrado el nivel de sus equipos, aunque son muy jóvenes están acostumbrados a grandes partidos y la presión y fortaleza para afrontarlos la tienen. Es un gran grupo para llegar lejos", sentenció.