Iniesta cambia de planes y no descarta seguir con la Selección tras el Mundial

Analizará si está "en condiciones" cuando inicie su aventura en Japón

Andrés Iniesta no descarta la posibilidad de seguir en la selección española tras el Mundial de Rusia, que en principio reconoce será su "última aparición" con la Roja, pero analizará si está "en condiciones" de volver cuando se inicie su nueva aventura en Japón.

"No vendría por lo que he hecho, si no porque estoy en condiciones", dijo a pregunta de Efe en un encuentro con la prensa escrita en el día de puertas abiertas de la selección española en La Ciudad del Fútbol.

"Es cierto que este Mundial seguramente pueda ser mi última aparición con la selección, pero una vez se acabe, se analice todo y empiece en mi nuevo destino, veremos las circunstancias. No descarto seguir pero es muy difícil porque siempre he tenido una vida relacionada Barcelona-selección. Una vez se acabe analizaremos todo y decidiremos", añadió.

Iniesta intentará disfrutar de la cita de Rusia sin que le afecte los sentimientos que tendrá jugando. "Es especial porque será mi último Mundial, eso todavía lo hace más especial, pero no quiero tener en la cabeza que sea el último si no afrontarlo como el primero".

"Si lo encaras como el último te puede cambiar la mente, por eso lo afronto como el primero. Es un reto muy grande tras dos decepciones en la última Eurocopa y Mundial", opinó.

Los últimos meses de Iniesta, desde que anunció su adiós al Barcelona, han estado acompañados de un continuo reconocimiento a su fútbol. "No se me ha hecho larga la despedida, la he intentado saborear cada minuto y cada situación que he vivido. Ha sido para mi algo increíble, más que un sueño como he acabado y el cariño de la gente hacia mi".

"Siempre he tenido el cariño y el respeto de la gente pero sin duda ha sido algo que es difícil describir con palabras. Es muy grande lo que he sentido estos días. Soy un afortunado por sentirlo", sentenció.